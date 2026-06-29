Glumica zbog scene završila u bolnici: Prekinuto snimanje

Glumica Eva Grin oporavlja se od povrede koju je zadobila na snimanju treće sezone Netfliksove serije Srijeda u Dablinu.

Četrdesetpetogodišnja glumica, najpoznatija po ulozi u filmu Kasino Royale, ranije ovog mjeseca prevezena je u bolnicu nakon nezgode na snimanju.

Produkcija je zbog incidenta privremeno obustavljena, a raspored snimanja prilagođen je njenom oporavku. Iz Netfliksa nisu željeli otkrivati detalje o nesreći niti o vrsti povrede, već su samo potvrdili da je glumica povrijeđena.

Povrede zadobila na snimanju treće sezone Netfliksove serije Srijeda. Instagram

Prema pisanju magazina Enterteinment Viklu, Eva se uspješno oporavlja, dok je izvor sa seta za D San otkrio da je situacija u trenutku nesreće bila veoma ozbiljna.

"Bilo je zaista neugodno. Eva se povrijedila i očito je trpjela bolove, pa producenti nisu željeli ništa prepustiti slučaju. Pozvana je hitna pomoć, nakon čega je prevezena u bolnicu, gdje joj je ukazana ljekarska pomoć. Srećom, sada se dobro oporavlja", rekao je izvor.

Vijest da se Eva Grin pridružuje glumačkoj ekipi serije Srijeda u trećoj sezoni objavljena je u novembru prošle godine. U novim epizodama igraće Ofeliju, sestru Mortiše Adams, koju tumači Ketrin Zita Džouns, piše Avaz