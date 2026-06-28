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Mina Kostić prvi put u javnosti nakon što je napustila "Lazu": Svi vide promjenu

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ATV redakcija
28.06.2026 17:04

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Мина Костић и Каспер - Мане Ћурувија
Foto: Instagram/casper4casper

Pjevačica Mina Kostić izašla je iz psihijatrijske ustanove "Dr Laza Lazarević" prije 5 dana, a od tada se o njoj ništa nije znalo.

Mnogi su se pitali kako je pjevačica i šta se dešava sa njom, a njen vjerenik Mane Ćuruvija Kasper sada je objavio njihove zajedničke fotografije.

Oni su izašli u javnost i uživali u prirodi, a svi su primjetili da se Mini konačno vratio osmijeh na lice.

Grlila je svog voljenog Kaspera i uživala u njegovom društvu.

Мина Костић и Каспер
Mina Kostić i Kasper

- Volimo vas - poručio je Kasper putem Instagrama njihovim vjernim pratiocima.

Podsjetimo, Mina Kostić je psihijatrijsku ustanovu napustila 23. juna, a po nju je došao njen vjerenik Mane Ćuruvija, poznatiji kao Kasper i njen brat.

Мина Костић и Каспер

Scena

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Mina je tada nosila je crnu haljinu i kačket i naočare na glavi, a prilikom izlaska iz bolnice kratko je prokomentarisala kako se osjeća.

- Dobro sam! - poručila je Mina.

Podsjetimo, Mina Kostić je u ustanovu bila primljena 31. maja, a tom prilikom je bila dovedena u pratnji policije nakon što je pokazala agresivno ponašanje.

Tokom njenog boravka u bolnici, njen vjerenik je redovno dolazio u posete, a podršku su joj pružili i članovi porodice, kao i brojni kolege i fanovi koji su se javno oglašavali uz želje za brz oporavak.

Telegraf

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Tagovi :

Mina Kostić

Mane Ćuruvija Kasper

ustanova Dr Laza Lazarević

Psihijatrija

Pjevačica

Ljubavna veza

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