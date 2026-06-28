Keba skrhan bolom, cijela porodica Kojić prolazi kroz teške dane

Dragan Kojić Keba pojavio se sinoć na Music week festivalu, što je mnoge iznenadilo. Pjevač ima pjesmu sa reperom Dva soma, pa se na sceni pojavio kao njegov specijalni gost.

Tom prilikom, pre izlaska na binu, folker je govorio o gubitku kućnog ljubimca, "Zvezdama Granda" i aktuelnostima u svojoj karijeri.

Na početku razgovora Keba se dotakao saradnje sa mladim treperom.

- Dva soma i ja treći. Mi smo saradnju prvu napravili još pre pet godina sa pesmom "Prva noć napolje". I onda smo nastavili "Mega, giga, ultra". Njegova majka Mirjana je moja prijateljica, odnosno porodični prijatelji smo. Pa sam odlazio kod nje u laserski centar. Tretmani, znate mene - hedonista, i tako sam upoznao Filipa i tako je nastala ta saradnja. Ja sam prepoznao nešto što im se eto, ostvarilo i srećni su svi zbog toga. Pogotovo njegova majka i on. Ja u šali kažem i ovde piše Dva soma i Keba treći - našalio se pjevač, pa otkrio da li privatno sluša rep.

- Nućija slušam, pa ne znam Teodoru, Crni, ja ih zovem Merak, a oni su Cerak. Gotive me, oni su moja djeca. Smiju se što kažem Crni Merak. Mislim da svaka generacija ima svoje idole, predstavnike njihovog bunta. Ja u svemu tome vidim dobro, prije svega, ne bih se ni miješao da nisam vidio dobro. Osnovni izvor te muzike je pop. E sad, vidjećemo da li će to da traje, publika će svjedočiti. Ja sam u lijepim godinicama i dalje osjećam tu mladost i tu energiju. Neko je nedavno pisao za mene da se uglavnom družim sa mnogo mlađima i tako, nije jednostavno, to se tako namjestilo. Ta moja energija je nepresušna i moj entuzijazam, ja to uvijek prenosim na mlađe kolege i koleginice. I u Zvezdama Granda isto govorim. Neću da čujem riječ umor i ne mogu. Ne možeš sa 20 godina da mi kažeš "umoran si". Ja život živim svake sekunde u punim plućima. Savjetujem spoj sa prirodom i onim najelementarnijim stvarima. Gledaš zalazak sunca - objasnio je ona.

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Za porodicu Kojić ovo su teški dani budući da su izgubili kućnog ljubimca, za kojeg su bili jako vezani.

- Mnogo sam tužan ovih dana. Uh, moj Pako i to mi je rana... 15 godina je imao. Dočekao sam ga sa pjesmom, ispratio ga pjesmom, i voleo je uvek kad ja pjevam i kad plačemo, liju suze. I on sve razume, ali dobro - rekao je pjevač, pa dodao:

- Lekcije je davao svima, dosta sam naučio od njega. Valjda zato što ne mogu da govore, lekcije daju. To su bezuslovne ljubavi. Ja sam u šali nekad govorio ukućanima, dođeš nekad i popiješ malo više, oni okreću glavu, jedini Pako se raduje, i to je bezuslovna ljubav. A to se odnosi i na ljude, voljeti i ne razmišljati koliko voliš. Nikad nećeš biti na gubitku ako voliš. Ako daješ i Bog ti daje.

"Bojan je zasluženo pobjedio"

Keba se potom dotakao i završene sezone "Zvezda Granda", u kojoj je ocjenjivao kandidate. Dao je svoj komentar na ovogodišnjeg pobjednika.

- Zasluženo. Zna se da Makedonija najviše glasa. Ali to ne umanjuje uspjeh Bojana Ilijevskog - rekao je on, pa se dotakao nove sezone i kolega iz žirija.

- Neće mi niko nedostajati, najmanje Mili. Nedostajaće mi Đorđe. Svi se lijepo družimo. Imamo neku frekvenciju sa nekim manje, sa nekim više znaš. A da li ću biti sljedeće sezone, ne znam, živi bili pa vidjeli - rekao je zagonetno.

(telegraf)