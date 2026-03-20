Keba ima najmanju penziju na estradi?

20.03.2026

Кеба има најмању пензију на естради?

Pevač Dragan Kojić Keba prije tri godine otišao je u penziju, pa mu svaki mesec na račun legne sigurna lova.

Njegova penzija iznosi 46.000 dinara (765 KM).

Tokom bogate karijere Keba, koji se nedavno pojavio u kvizu "Superpotera", osnovao je firmu "Keboni", preko koje je uredno plaćao porez, čime je sebi obezbijedio penziju.

- Stvarno nemam vremena za nekakve bezvezne teme. Sve je transparentno i lako provjerljivo. Samo nikada o tome ne pričam, niti osjećam potrebu za tim - izjavio je Keba.

Pored toga, javnost je iznenadilo otkriće da Keba, iako se godinama tvrdilo da je rođen 1960. godine, zapravo ima četiri godine više. Naime, prema podacima iz Agencije za privredne registre, u dokumentima firme "Keboni" stoji njegov matični broj, koji potvrđuje da je pjevač rođen 7. oktobra 1956. godine.

Iako o tome rijetko govori, poznato je da Keba često pribjegava različitim metodama podmlađivanja, pa javnost teško može da nasluti njegove stvarne godine.

