Poznat identitet Banjalučanina uhapšenog u akciji ”Pekar”

U akciji ”Pekar” banjalučka policija uhapsila je višestrukog prestupnika Aleksandra Balabana (31) zbog sumnje da je počinio četiri krađe, potvrđeno je za ATV.

U PU Banjaluka navode da je osumnjičeni nakon kriminalističke obrade predat u nadležnost Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci. Na teret mu se stavljaju tri krivična djela krađe i teška krađa.

Osumnjičen za krađe parfema

”Navedeno lice sumnjiči se da je od 4. do 26. maja iz tri prodavnice u Banjaluci ukrao više parfema, te da je 8. juna nasilno ušlo u pekaru kojom prilikom je pronašao i ukrao novac”, saopštila je PU Banjaluka

Balaban godinama prolazi kroz policijske evidencije i ima bogat dosije. U decembru 2021. godine osuđen je na tri i po godine zbog brutalnog razbojništvo u banjalučkom naselju Česma. Zajedno s njim osuđen je i Želimir Petković.

Osuđen za brutalno razboništvo

U presudi se navodi da su oni 24. setepmbra 2021. godine oko šest ujutro provalili u privatnu kuću. Nakon što u njoj ništa nisu pronašli ušli su drugu kuću iz koje su ukrali nož. Potom su ”upali” u susjednu kuću i u dnevnom boravku su zatekli vlasnika D.R. Viknuli su: ”Policija” i čovjeka su bacili na kauč. Zatim su ga prevrnuli na stomak i vezali mu ruke na leđima. Bacili su ga na pod, tražeći da im otkrije gde čuva novac i zlato. Kada im je rekao da nema, krenuli su ga tući. Na njega su bacili deke i posteljinu i udarali ga rukama i nogama.

Starca ostavili vezanog

”Rekao im je da je novac u plakaru, pa su optuženi izvršili premetačinu i ukrali 350 evra i 160 KM. Ispremetali su svu kuću i ukrali pištolj ”plašljivac”, te ključeve od garaže i kuće. Potom su pobjegli, zaključavši kuću, ostavivši starca vezanog”, navodilo se u presudi.

Starca je pronašao komšija R. K. nakon što ga je čuo kako zapomaže i doziva policiju. Razbojnici su pobjegli i policija ih je pronašla i uhapsila u blizini ”Banjalučke pivare”. Kod njih je pronađen novac, fantomke i drugo.