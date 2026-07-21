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Govedarica: Nije mi poznat sadržaj krivičnih prijava

Autor:

ATV redakcija
21.07.2026 11:26

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Начелник општине Гацко Вукота Говедарица
Foto: Opština Gacko

Nakon najave predsjednika Skupštine opštine Gacko Siniše Mandića (DNS) da će protiv načelnika Gacka podnijeti krivične prijave, oglasio se Vukota Govedarica.

Načelnik opštine Gacko Vukota Govedarica (SDS) izjavio je da mu nije poznat sadržaj najavljenih krivičnih prijava koje je protiv njega podnio predsjednik Skupštine opštine Siniša Mandić (DNS), ističući da su tvrdnje iznesene bez konkretnih podataka.

Вукота Говедарица

Gradovi i opštine

Podnesene četiri krivične prijave protiv Vukote Govedarice

Govedarica je u reakciji na Mandićevo saopštenje naveo da je nemoguće odgovoriti na optužbe jer bi morao nagađati o čemu se radi, te da će se kao strana u postupku izjasniti kada za to dođe vrijeme.

On je optužio Mandića za ranije otuđenje opštinske imovine, tvrdeći da je u decembru prošle godine iz kancelarije predsjednika Skupštine iznesen polovni klima uređaj i, po Mandićevom nalogu, montiran u prostorije DNS-a u Gacku.

"O navedenom događaju obaviješten sam od Opštinske komisije koja je radila popis imovine opštine Gacko. Svakako, o pomenutim saznanjima sam već tada obavijestio Policijsku stanicu Gacko, koja je informaciju proslijedila nadležnom tužilaštvu na postupanje", naveo je Govedarica, dodajući da opština posjeduje sve dokaze o tome.

Podsjećamo, juče je predsjednik Skupštine opštine Gacko Siniša Mandić rekao da je podnio četiri krivične prijave nadležnom Tužilaštvu protiv načelnika opštine Vukote Govedarice zbog nezakonitog prisvajanja ovlaštenja i izlaženja iz okvira svojih nadležnosti, prenosi RTRS.

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Vukota Govedarica

Gacko

Krivična prijava

Siniša Mandić

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