Banke uvode veliku promjenu: Građani bi mogli ostati bez opcije koju koriste decenijama

Pojedine usluge koje su godinama bile dio uobičajenog bankarskog poslovanja polako odlaze u istoriju. Stručnjaci ocjenjuju da bi upravo naredni mjeseci mogli da donesu nove promjene koje će osjetiti veliki broj klijenata.

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Jedna od usluga koja se sve češće dovodi u pitanje jeste plaćanje čekovima, koje je decenijama bilo jedan od najpopularnijih načina odloženog plaćanja u Srbiji. Iako čekovi nisu zvanično ukinuti, njihov značaj iz godine u godinu opada. Sve više građana koristi platne kartice, mobilno bankarstvo i instant plaćanja, dok banke imaju sve manje interesa da održavaju sistem koji je skup za obradu i administraciju.

Zbog toga nije isključeno da pojedine banke u narednom periodu prestanu da izdaju čekove novim klijentima ili da uvedu strože uslove za njihovo korištenje. Takav scenario ne bi značio trenutni nestanak čekova, ali bi bio još jedan korak ka njihovom potpunom povlačenju iz svakodnevne upotrebe.

Istovremeno, papirni izvodi i odlazak na šalter postaju sve rjeđa praksa. Banke već godinama podstiču klijente da koriste elektronske izvode i mobilne aplikacije, jer im takav način poslovanja značajno smanjuje troškove. Zbog toga se očekuje da će sve više usluga koje su nekada bile besplatne na šalterima biti dodatno naplaćivane ili će biti dostupne prvenstveno u digitalnom obliku.

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Promjene se već vide i kroz postepeno smanjenje broja filijala i bankomata, posebno u manjim mjestima, gdje banke nastoje da optimizuju troškove poslovanja. Za deo građana, naročito starije koji i dalje preferiraju lični odlazak u banku, to znači da će do pojedinih usluga ubuduće dolaziti znatno teže.

Pojedini stručnjaci smatraju da bi sljedeći korak mogao da bude i ukidanje besplatnih SMS obavještenja, koja bi u potpunosti mogla da zamjene „puš“ notifikacije u mobilnim aplikacijama. Za banke je to jeftinije rješenje, dok bi korisnici koji ne žele ili ne mogu da koriste aplikacije mogli da ostanu bez dosadašnjeg načina informisanja ili da ga dodatno plaćaju.

Ipak, građani ne bi trebalo da strahuju da će ostati bez osnovnih bankarskih usluga. Narodna banka Srbije propisala je obavezni osnovni platni račun sa jasno definisanim paketom usluga, pa banke ne mogu jednostavno da ukinu ono što je zakonom garantovano. Upravo zbog toga se očekuje da će se promjene odnositi prije svega na usluge koje su vremenom postale manje isplative ili ih je zamijenila savremena tehnologija.

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Jedno je, međutim, gotovo izvjesno - bankarstvo u Srbiji ubrzano se seli na mobilne telefone i internet, a usluge koje su nekada bile standard polako postaju prošlost. Pitanje više nije da li će se to dogoditi, već kojom brzinom će građani morati da se prilagode novom načinu poslovanja sa bankama.

(Telegraf Biznis)