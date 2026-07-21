Poznato kada stiže novi toplotni talas: Temperature do 40 stepeni

Autor:ATV redakcija
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U Srbiji je vikend iza nas donio pravi vremenski rolerkoster - od 39 stepeni do snažne grmljavinske oluje.
Hladni front koji je stigao je sa sjeverozapada, i donio osvježenje, tako da će već danas maksimalne temperature u većem dijelu Srbije biti niže i za 7 stepeni u odnosu na vikend.
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Maksimalna temperatura biće danas od 26 na zapadu do 32°C na istoku Srbije, u Beogradu do 29.
U nastavku sedmice u Srbiji će biti veoma ugodno i pritanije vrijeme i bez vrućina, a i maksimalne temperature biće uglavnom ispod 30 stepeni.
Nakon dugog niza tropskih noći sa temperaturama iznad 20 stepeni, narednih dana očekuju se i znatno prijatnije noći, koje će ponegdje biti i relativno svježe.
Prema trenutnim prognozama, Srbiju će novi toplotni talas zahvatiti sljedeće sedmice i to već na samom njenom početku.
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Nakon 27. jula temperature će biti u osjetnijem porastu, pa će sam kraj jula i početak avgusta Srbiji donijeti tropski toplo vrijeme i temperature iznad 35 stepeni, a postojaće mogućnost da dostigne i 40 stepeni.
(Telegraf.rs)
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