Anastasija Ražnatović se oglasila prvi put nakon porođaja

Anastasija Ražnatović se porodila prije šest dana i na svijet donijela sina Ilijana.

Interesantno je da je mlada pjevačica uspješno svih devet mjeseci krila trudnoću, a tek kada se porodila, oni su javnosti otkrili strogo čuvanu tajnu.

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Novopečena mama ne objavljuje slike svog nasljednika na društvenim mrežama, ali se sada oglasila i poslala jaku poruku.

Naime, Anastasija je podijelila video uz opis:

- Bez obzira na to gdje si u životu, zapamti da si tačno tamo gdje treba da budeš - pisalo je u opisu videa koji je privukao veliku pažnju na društvenim mrežama.

Podjsetimo, ime Ilijan vodi porijeklo od imena Ilija, koje ima duboke biblijske korijene. Izvedeno je iz hebrejskog imena Elijahu, čije se značenje najčešće tumači kao “Bog je moj Gospod” ili “onaj koji pripada Bogu”. U pojedinim kulturama, Ilijan se tumači i kao ime koje simbolizuje snagu, svjetlost, vjeru i zaštitu.

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Posljednjih godina ovo ime postaje sve popularnije među roditeljima koji žele da spoje tradicionalnu simboliku sa modernim, prepoznatljivim zvukom. Iako je rijetko, lako se izgovara na različitim jezicima, što ga čini čestim izborom porodica koje žive ili rade u inostranstvu.

(Telegraf.rs)