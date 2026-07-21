Logo

Anastasija Ražnatović se oglasila prvi put nakon porođaja

Autor:

ATV redakcija
21.07.2026 14:39

Komentari:

0
Анастасија Ражнатовић се огласила први пут након порођаја
Foto: Instagram/raznatovicanastasija

Anastasija Ražnatović se porodila prije šest dana i na svijet donijela sina Ilijana.

Interesantno je da je mlada pjevačica uspješno svih devet mjeseci krila trudnoću, a tek kada se porodila, oni su javnosti otkrili strogo čuvanu tajnu.

Беба

Porodica

Rođene četiri identične četvorke: ''Događaj koji se dešava jednom u svakih 15 miliona trudnoća''

Novopečena mama ne objavljuje slike svog nasljednika na društvenim mrežama, ali se sada oglasila i poslala jaku poruku.

Naime, Anastasija je podijelila video uz opis:

- Bez obzira na to gdje si u životu, zapamti da si tačno tamo gdje treba da budeš - pisalo je u opisu videa koji je privukao veliku pažnju na društvenim mrežama.

Podjsetimo, ime Ilijan vodi porijeklo od imena Ilija, koje ima duboke biblijske korijene. Izvedeno je iz hebrejskog imena Elijahu, čije se značenje najčešće tumači kao “Bog je moj Gospod” ili “onaj koji pripada Bogu”. U pojedinim kulturama, Ilijan se tumači i kao ime koje simbolizuje snagu, svjetlost, vjeru i zaštitu.

Киша Невријеме Источно Сарајево

Gradovi i opštine

Snažno nevrijeme praćeno grmljavinom u dijelu Srpske

Posljednjih godina ovo ime postaje sve popularnije među roditeljima koji žele da spoje tradicionalnu simboliku sa modernim, prepoznatljivim zvukom. Iako je rijetko, lako se izgovara na različitim jezicima, što ga čini čestim izborom porodica koje žive ili rade u inostranstvu.

(Telegraf.rs)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Anastasija Ražnatović

porodila se Anastasija

Nemanja Gudelj

Komentari (0)

Pročitajte više

Ђани

Scena

Đani završio u bolnici: Oglasila se njegova supruga i otkrila u kakvom je zdravstvenom stanju

2 h

0
Локва од воде формирана на улици а капи кише падају по њој.

Društvo

Šta znači ako na Svetog Prokopija pada kiša?

2 h

0
Облачно вријеме и олуја

Društvo

Meteorolozi izdali najviše upozorenje: Stiže najopasniji olujni talas

3 h

0
Мушкарац се расхлађује испод фонтане са воденом измаглицом током врелог љетњег дана у Бечу, у Аустрији, у суботу, 27. јуна 2026. године.

Svijet

Paklene temperature u Grčkoj: Na krovovima izmjereno 75 stepeni

3 h

0

Više iz rubrike

Ђани

Scena

Đani završio u bolnici: Oglasila se njegova supruga i otkrila u kakvom je zdravstvenom stanju

2 h

0
Маја Маринковић ријалити учесница

Scena

Šokantna ispovijest: Popila sam više od 200 tableta za dan poslije i abortirala najmanje 19 puta

18 h

1
Ђани

Scena

Đani hitno primljen u bolnicu, otkazani svi nastupi!

22 h

0
Пјевач Драгомир Деспић Десингерица

Scena

Crnogorska policija ponovo upala na nastup Desingerice

1 d

0

  • Najnovije

15

37

Snimak od koga se diže kosa na glavi: Preticao preko pune linije na mostu!

15

36

Snažno nevrijeme iz Hrvatske stiže u BiH, izdata su upozorenja

15

31

Vrtoglave cifre: Evo koliko je Stanija zaradila od rijalitija

15

30

Revolucija na točkovima: Prve gume bez vazduha već voze ulicama Japana

15

22

Vjerovali ili ne: Mačak prenosio drogu u zatvor

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima