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Šokantna ispovijest: Popila sam više od 200 tableta za dan poslije i abortirala najmanje 19 puta

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ATV redakcija
20.07.2026 21:25

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Маја Маринковић ријалити учесница
Foto: YouTube/printscreen

Maja Marinković svojevremeno je pred kamerama iznijela potresne detalje iz privatnog života.

Maja Marinković ponovo je jedna od glavnih tema među gledaocima. Pored njenog turbulentnog odnosa sa Asminom Durdžićem, pažnju javnosti privukla je i stara ispovijest u kojoj je govorila o kontracepciji i prekidima trudnoće.

Marinkovićeva je tada bez zadrške iznijela tvrdnje o svom intimnom životu, priznajući da godinama nije vodila dovoljno računa o posljedicama svojih odluka.

Maja je najprije komentarisala upotrebu pilule za dan poslije, a zatim iznijela podatke koji su šokirali njene sagovornike.

Godinama nisam imala granicu kada su te tablete u pitanju. Koliko sam ih popila, mogla sam apoteku da sagradim do sada. Popila sam više od 200 tableta za dan poslije i abortirala najmanje 19 puta - rekla je Marinkovićeva.

Ona je naglasila da o ovoj temi nerado govori, kao i da svoje nekadašnje postupke danas ne smatra primjerom koji bi druge djevojke trebalo da slijede.

To nije nešto što treba bilo koja djevojka da radi, ali ja sam imala faze kada nisam previše razmišljala o tome. Danas, kada vratim film, nikada to ne bih uradila - priznala je Maja.

„Ni otac nije mogao da me obuzda“

Rijaliti učesnica je potom istakla da je odmalena bila svojeglava i da čak ni njen otac Radomir Marinković Taki nije mogao da utiče na sve njene odluke.

* Uvijek sam bila svojeglava. Ni otac nije mogao da me obuzda. Nerado pričam o ovome jer moj otac sve sluša. Dio ovoga zna, ali, naravno, ne sve - ispričala je ona.

Maja je priznala i da je u prošlosti neodgovorno pristupala zaštiti, zbog čega je tek na pregledima saznavala da je ostala u drugom stanju.

Poslala poruku mladim djevojkama

Na kraju svoje ispovijesti, Marinkovićeva je apelovala na djevojke da vode računa o zaštiti i da odluke o svom tijelu ne prepuštaju partnerima.

Mlade djevojke treba da vode računa o tome šta rade. Treba da se koristi zaštita i nikada ne treba da dopuste da muškarac određuje da li treba da se štite ili ne. Ako neko ne želi da stavi kondom tokom odnosa, ne treba ni da ga pogledaju - poručila je Maja.

Navodi o broju pilula i prekida trudnoće predstavljaju Majinu ličnu izjavu iz rijalitija i nisu nezavisno potvrđeni. Savjete o hitnoj kontracepciji i reproduktivnom zdravlju potrebno je tražiti od ginekologa ili farmaceuta, prenosi SD.kom

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Maja Marinković

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