Crnogorska policija ponovo upala na nastup Desingerice

POlicija u Budvi juče je sprovela kativnosti kontrole i obilaska plažnih barova i noćnih klubova.

Jedna od diskoteka koju su posjetili bila je i ona u kojoj je nastupao Dragomir Despić Desingerica, a vlasnici iste su papreno kažnjeni.

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Tokom kontrole su u klubu zatečena maloljetna lica u konzumaciji alkoholnih pića. Zbog toga je nadležna inspekcija sankcionisala ugostiteljski objekat novčanom kaznom u iznosu od 2.200 evra.

Takođe, sanitarna inspekcija je, zbog utvrđenih nepravilnosti iz svoje nadležnosti, ovom objektu izrekla novčanu kaznu u iznosu od 900 evra, stoji u saopštenju, prenosi Rina.

Podsjetimo, prije toga je takođe u Sutomoru u jednom klubu upala policija i kaznila repera jer nije imao lična dokumenta kod sebe.

Takođe novčano su kaznili i klub jer su maloljetna lica pila alkohol.

Policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Bar su, u saradnji sa inspektorima za strance, sankcionisali tri lica iz Srbije, među kojima je Dragomir Despić Desingerica, zbog kršenja Zakona o strancima.

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U noćnom klubu u kojem je Despić nastupao u Sutomoru, bilo je 11 maloljetnika u konzumaciji alkohola, zbog čega su nadležne inspekcijske službe, uz ostale prekršaje, izrekle pravnom licu i odgovornim licima novčane kazne u iznosu od 11.200 evra", ističe se u saopštenju UP.

Kako se navodi, barska policija je, naime, tokom noći, 18.07.2026.godine u vremenskom periodu od 02.00 do 03.00 časova, izvršili kontrolu u ugostiteljskom objektu – jednom noćnom klubu u Sutomoru, kojom prilikom su u Odjeljenje bezbjednosti Bar, radi utvrđivanja identiteta, dovedene tri osobe – Dragomir Despić Desingerica (33) koji je nastupao u klubu, kao i M.J. (24) i S.Lj (33), državljani Srbije.

Navedena tri lica su, nakon utvrđivanja identiteta, sankcionisana od strane inspektora za strance novčanim kaznama u iznosu od po 200 evra, zbog kretanja i boravka na teritoriji Crne Gore bez ličnih dokumenata, shodno Zakonu o strancima i Zakonu o prekršajima.

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U konzumiranju alkohola je u ovom noćnom klubu zatečeno 11 maloljetnih lica, dok je jedno lice zatečeno da radi bez dozvole.

(Telegraf.rs)