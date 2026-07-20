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Prognoza koja ne obećava: Evo šta najavljuju meteorolozi

Autor:

ATV redakcija
20.07.2026 08:30

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киша невријеме лоше вријеме падавине
Foto: ATV

Prema najavama meteorologa danas se očekuje nestabilno vrijeme uz pljuskove sa grmljavinom očekuje se danas, a lokalno se na istoku očekuju i nepogode sa gradom i jakim do olujnim vjetrom.

Maksimalna temperatura vazduha biće od 25 do 32 stepena, na jugu oko 35, u višim pred‌jelima od 22 stepena.

"Narednih dana ugodnije vrijeme sa temperaturama uglavnom do oko 30, a vruće će se zadržati samo u Hercegovini gd‌je će maksimalna temperatura vazduha biti do 35 stepeni", ističu iz RHMZ-a.

Utorak, 21. jul

Promjenljivo oblačno i nestabilno vrijeme uz povremenu kiši i pljuskove biće u utorak.

"Lokalno će biti i jačih pljuskova sa grmljavinom uz pojavu grada ponegd‌je. Minimalna temperatura vazduha od 13 do 19 stepeni, na jugu do 23. Maksimalna temperatura vazduha od 25 do 31, na jugu do 35, a u višim pred‌jelima od 21 stepen", stoji u prognozi.

Srijeda, 22. jul

Svježe jutro biće u srijedu, a tokom dana biće sunčano i prijatno toplo uz malu do umjerenu oblačnost.

"Minimalna temperatura vazduha od 11 do 17, na jugu oko 20, u višim pred‌jelima od sedam. Maksimalna temperatura vazduha od 24 do 31, u višim pred‌jelima od 20 stepeni", dodaju oni.

Četvrtak, 23. jul

Prvi dio dana u četvrtak biće pretežno sunčan i topao, a poslijepodne i uveče očekuje se naoblačenje uz kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom.

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"Ponegd‌je su moguće i nepogode sa gradom. Minimalna temperatura vazduha od 10 do 15 stepeni, na jugu do 19, a u višim pred‌jelima od šest. Maksimalna temperatura vazduha od 26 do 33, u višim pred‌jelima od 22 stepena", navode oni.

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