Počinje masovna procjena vrijednosti nepokretnosti

To je plan Republičke uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove, masovna procjena vrijednosti nepokretnosti se ocjenjuje kao strateški projekat jer će svima biti od koristi.

"To je veoma bitno kada su u pitanju banke, hipoteke, kada su u pitanju procjenitelji kada je u pitanju sama poreska politika gdje građani sada popunjavaju upitnike koji su vrlo komplikovani na način na dli je stolarija PVC ili drvena, ovakva ili onakva, to ćemo sve mi za njih da odradimo", kaže Dragan Stanković, direktor RUGIP-a.

Poreska uprava će da crpi podatke iz RUGIP-a, zato i u ovom preduzeću podržavaju projekat. Direktor za ATV kaže, značaj je višestruk.

"Ovaj projekat će sigurno dovesti do prije svega pravičnijeg utvrđivanja poreza na nepokretnosti a svi oni poreski obveznici koji nisu u sistemu ući će u sistem odnosno u fiskalni registar nepokretnosti tako da očekujemo i povećanje prihoda i po tom osnovu", uvjeren je Goran Maričić, direktor Poreske uprave Republike Srpske.

Već je rađen pilot projekat u Laktašima, ovaj grad je imao porez od nepokretnosti oko 900.000 maraka, godinu nakon urađenog projekta porez je skočio na više od 2 miliona maraka zato što se pristupilo svim nekretninama. Benefite naravno već osjete.

"Sav prihod od poreza na nepokretnost grad Laktaši je usmjerio u izgradnju infrastrukture i za poboljšanje uslova života svih naših građana što su oni i osjetili u prethodnom periodu. Još jedna bitna stavka je da smo doveli građane u ravnomjeran položaj", kaže Darko Stanković, zamjenik gradonačelnika Laktaša.

I ostale lokalne zajednice sve ovo nestrpljivo čekaju. Dočeka je Bileća, ovih dana je počela procjena.

"Za opštine u Republici Srpskoj, kao što je Bileća, masovna procjena može biti značajan alat za realnije planiranje budžeta, bolje upravljanje opštinskom imovinom, efikasnije planiranje razvoja i privlačenje investicija. Građani neće imati nikakvih troškova, kao ni opština Bileća, jer će cjelokupni proces voditi RUGIPP", rekla je Nataša Cuca, načelnik Odjeljenja za urbanizam u Bileći.

Doći će se do tačne vrijednosti svake nepokretnosti u Srpskoj pa čak i do onih koje su dograđene a nisu evidentirane. Doći će i kraj skrivenim vlasnicima.

Projekat masovne procijene vrijednosti nepokretnosti trebalo bi da otkrije i stvarne vlasnike stanova. Tako bi se na primjer u Trebinju moglo konačno saznati ko kupuje sve silne stanove. Ovaj projekat će dovesti i do toga da svi konačno počnu plaćati poreze na nepokretnosti.