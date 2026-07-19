Objavljena mapa: Banjaluka u žutom, evo šta to znači

Nakon što je juče poslijepodne olujno nevrijeme pogodilo dobar dio centralne i istočne Bosne, danas poslijepodne "akcija" se seli na sjever i sjeveroistok Bosne, objavljeno je na Fejsbuk stranici BHmeteo.

Danas poslijepodne i večeras, usljed jačeg razvoja oblačnosti u dijelovima sjeverozapadne, centralne, istočne, a uglavnom na sjeveru i sjeveroistoku Bosne, očekuju se lokalno kiša i pljuskovi sa grmljavinom.

"Južnije, u Hercegovini, i danas bez padavina uz pretežno sunčano i vruće vrijeme. Na sjeveru i sjeveroistoku Bosne biće uslova poslijepodne i uveče za lokalno jače nevrijeme uz led, veću količinu kiše za kratko vrijeme i jak do olujan vjetar", navodi BHmeteo.

Što se tiče temperature, i danas još jedan vruć i sparan dan. Sparina će biti najviše izražena na sjeverozapadu, sjeveru i sjeveroistoku Bosne gd‌je će biti najviše vlage. Dnevna temperatura 29 do 34, na jugu do 39 stepeni.

Večeras i u noći na poned‌jeljak sa sjevera prodor hladnog fronta i dolazak zahlađenja. Uz prodor hladnog fronta, prolazno u većem dijelu Bosne pojačan sjeverac uz ponegd‌je malo kiše.

Od sutra svježije u Bosni, dok će Hercegovina na konkretnije osvježenje čekati do utorka uveče, kada će i tu, prodorom hladnijeg vazduha i sjeverca uz padavine, zahladiti.

Prema prognozi RHMZ, u Banjaluci danas promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima i nestabilno, povremeno sa kišom ili pljuskovima sa grmljavinom.

Pljuskovi će biti češći poslijepodne i uveče, kada su u široj regiji grada moguće i nepogode sa gradom i jakim vjetrom.

Vjetar slab do umjeren zapadni, uveče u zonama pljuskova povremeno jak. Maksimalna temperatura vazduha do 33 stepena.