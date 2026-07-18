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Nevrijeme protutnjalo dijelovima BiH: Led uništavao bašte, kiša potapala ulice

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ATV redakcija
18.07.2026 20:20

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Лед на планини Влашић
Foto: BHMETEO

Snažno nevrijeme, praćeno obilnim pljuskovima, grmljavinom, olujnim vjetrom i lokalnom pojavom leda, zahvatilo je u poslijepodnevnim časovima dijelove Bosne i Hercegovine, ostavljajući iza sebe materijalnu štetu na usjevima i kolaps u saobraćaju.

Nakon tropskih vrućina koje su danima pratile region, destabilizacija atmosfere donijela je naglu promjenu vremena.

Mještane pojedinih dijelova opštine Kotor Varoš danas je neugodno iznenadio jak led. Grad veličine lješnjaka, koji je intenzivno padao desetak minuta, nanio je ogromnu štetu poljoprivrednicima.

Prema svjedočenjima mještana sa terena, uništen je veliki dio zasada povrća, a stradali su i brojni plastenici, prenosi Srpskainfo.

Slično je bilo i u Kaknju, gd‌je je padala izuzetno jaka kiša praćena snažnim vjetrom. Olujni udari i pljusak su za vrlo kratko vrijeme pretvorili gradske ulice u potoke.

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Meteorolozi za nastavak večeri i sutrašnji dan najavljuju nestabilno vrijeme sa mogućim lokalnim pljuskovima i grmljavinom, pa se građanima i vozačima savjetuje pojačan oprez zbog mogućih novih bujičnih poplava i klizavih kolovoza.

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Tagovi :

nevrijeme

Kiša

led i grad

Pljuskovi

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