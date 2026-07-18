Drama na nebu: Avion iz Soluna uletio u oluju

Autor:ATV redakcija
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Avion koji je sa zakašnjenjem poletio iz Soluna oko 18 časova, a trebalo je oko 19 časova da sleti na aerodrom "Morava" u Lađevcima, preusmeren je zbog snažnog nevremena koje se sa područja Čačka premestilo ka Kraljevu i Kragujevcu
Prema podacima dostupnim na aplikaciji "FlightRadar", posada je u više navrata pokušavala da sleti na aerodrom "Morava", ali je zbog izuzetno teških vremenskih uslova avion na kraju preusmjeren na aerodrom „Nikola Tesla“ u Beogradu, prenosi Rina.
Snažno nevreme praćeno obilnom kišom, grmljavinom i jakim vjetrom tokom večeri zahvatilo je širi dio zapadne i centralne Srbije, prenosi Telegraf.
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