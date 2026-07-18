Nevrijeme tutnji Srbijom: Drveća padala od siline vjetra, ulice potopljene

Nakon visokih temperatura koje su išle i do 37 stepeni Celzijusa, Srbiju je pogodilo snažno nevrijeme.

Ono što su meteorolozi najavili za kasno poslijepodne, upravo se ostvaruje - snažno nevrijeme pogodilo je zapad zemlje, a kritično je na Zlatiboru i u Kokinom Brodu.

Društvo Danas ispaljeno više od 200 protivgradnih raketa

Na Zlatiboru trenutno vlada pravi potop, gdje kiša doslovno "lije kao iz kabla", a snimci sa lica mjesta pokazuju da se i "zabijelilo".

Ništa bolja situacija nije ni u Kokinom Brodu kod Nove Varoši, koji je pogodio jak vjetar praćen obilnim padavinama. Nevrijeme je već počelo da pravi prve probleme u saobraćaju i na infrastrukturi.

Prema prvim informacijama, grad i jak vjetar već su pričinili manju materijalnu štetu na lokalnim poljoprivrednim kulturama.

Ovakav scenario najavljen je ranije danas, kada su meteorolozi upozorili na jak razvoj oblačnosti. Prvi talas stigao je preko Podrinja, Mačve, Srema i Bačke, a ovi olujni sistemi sada nastavljaju svoje kretanje dalje na istok.

Banja Luka Mještani Dragočaja ogorčeni: Vanredno stanje, a ni kapi vode - da li je ovo normalno?

Kako su rekli prolaznici tim dijelom jaka kiša padala je oko 20 minuta i oko Nove Varoši. Takođe, udari vjetra oborili su drvo koje je prepriječilo magistralni put i zaustavilo saobraćaj.

Na udaru će se u narednim satima naći centralna Srbija, kao i šire područje Beograda. RHMZ upozorava da su lokalno moguće ozbiljne nepogode sa gradom, olujnim vjetrom, obilnim pljuskovima i jakim gromovima.

Nadležne službe apeluju na građane da prate hitna meteo-upozorenja i preduzmu sve mere opreza.

Izbjegavajte boravak na otvorenom tokom prolaska najkritičnijeg talasa oluje. Zaštitite vozila od mogućeg grada (parkirajte ih ispod nadstrešnica ili ih prekrijte).

Ukoliko vas tokom vožnje zatekne jako nevrijeme, bezbjedno zaustavite i parkirajte vozilo sa strane dok opasnost ne prođe.

Srbija Zapalio se automobil na benzinskoj pumpi: Majka i dijete spaseni u posljednji čas

Velike padavine su i u Beloj Zemlji, dok na Bovanskom jezeru nema kiše.

U nedjelju nas očekuje malo ugodnije, ali i dalje veoma toplo vrijeme. Ipak, opasnost od nepogoda nije prošla, pa se i sutra ponegdje očekuju lokalni pljuskovi sa grmljavinom.

Pravo olakšanje stiže tek sljedeće sedmice. Očekuje se znatno prijatniji period bez velikih vrućina, sa temperaturama koje će pasti ispod 30 stepeni, dok će sredinom nedjelje živa u termometru iznositi prijatnih 25 stepeni.

(Telegraf.rs)