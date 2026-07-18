Turisti u Hrvatskoj šokirani cijenama: ''Skuplje nego u Parizu i Londonu''

Jedan turista iz Hvara podijelio je račun iz ugostiteljskog objekta i požalio se na iznos koji je platio za kafu.

Fotografija računa ubrzo se proširila internetom i pokrenula raspravu o cijenama na jednoj od najpoznatijih jadranskih destinacija.

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Prema objavljenom računu, za dvije kafe turista je izdvojio 14 evra, odnosno po sedam evra za jednu šoljicu, što je izazvalo brojne komentare.

"Volim Hrvatsku, ali ovo je zaista pretjerano", napisao je uz fotografiju računa, dok su se u komentarima nizala podijeljena mišljenja.

"Najskuplja zemlja u kojoj sam ikada bio. Skuplja od Londona, Pariza i Njujorka. Platio sam 50 dolara za tanjir ribe koji je bio toliko mali da sam morao da tražim drugu večeru", napisao je jedan turista.

"U Španiji je kafa 1,80 evra, a imate i pješčanu plažu", naveo je drugi.

Ipak, bilo je i onih koji smatraju da je cijena očekivana za Hvar, posebno tokom glavne turističke sezone.

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"Ko ne želi platiti sedam evra kafu, uvijek može otići u drugi lokal", "Hvar je luksuzna destinacija i cijene su u skladu s tim", ali i "Ovo nema veze s luksuzom, već s pretjerivanjem", samo su neki od komentara ispod objave.

Rast cijena na hrvatskoj obali već duže vrijeme jedna je od glavnih tema među turistima i lokalnim stanovništvom. Dok ugostitelji ističu da su povećani troškovi poslovanja doveli do viših cijena, brojni posjetioci smatraju da pojedini objekti ipak pretjeruju, posebno kada je riječ o osnovnim proizvodima poput kafe.