Logo

Turisti u Hrvatskoj šokirani cijenama: ''Skuplje nego u Parizu i Londonu''

Autor:

ATV redakcija
18.07.2026 17:19

Komentari:

0
Туристи у Хрватској шокирани цијенама: ''Скупље него у Паризу и Лондону''
Foto: Pixabay

Jedan turista iz Hvara podijelio je račun iz ugostiteljskog objekta i požalio se na iznos koji je platio za kafu.

Fotografija računa ubrzo se proširila internetom i pokrenula raspravu o cijenama na jednoj od najpoznatijih jadranskih destinacija.

Зубци

Društvo

U jeku sezone odmora: Na ovim granicama su najduža čekanja

Prema objavljenom računu, za dvije kafe turista je izdvojio 14 evra, odnosno po sedam evra za jednu šoljicu, što je izazvalo brojne komentare.

"Volim Hrvatsku, ali ovo je zaista pretjerano", napisao je uz fotografiju računa, dok su se u komentarima nizala podijeljena mišljenja.

"Najskuplja zemlja u kojoj sam ikada bio. Skuplja od Londona, Pariza i Njujorka. Platio sam 50 dolara za tanjir ribe koji je bio toliko mali da sam morao da tražim drugu večeru", napisao je jedan turista.

"U Španiji je kafa 1,80 evra, a imate i pješčanu plažu", naveo je drugi.

Ipak, bilo je i onih koji smatraju da je cijena očekivana za Hvar, posebno tokom glavne turističke sezone.

Брза вожња Пирот

Srbija

Policija objavila snimak: Autoputem vozio 241 kilometara na čas!

"Ko ne želi platiti sedam evra kafu, uvijek može otići u drugi lokal", "Hvar je luksuzna destinacija i cijene su u skladu s tim", ali i "Ovo nema veze s luksuzom, već s pretjerivanjem", samo su neki od komentara ispod objave.

Rast cijena na hrvatskoj obali već duže vrijeme jedna je od glavnih tema među turistima i lokalnim stanovništvom. Dok ugostitelji ističu da su povećani troškovi poslovanja doveli do viših cijena, brojni posjetioci smatraju da pojedini objekti ipak pretjeruju, posebno kada je riječ o osnovnim proizvodima poput kafe.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Hrvatska

Kafa

turisti

Komentari (0)

Pročitajte više

Друштвена мрежа Икс

Nauka i tehnologija

Jedna stvar će biti strogo kažnjena na Iksu

3 h

0
На западу Српске постепено долази до наоблачења уз повремену кишу и пљускове са грмљавином.

Društvo

Počelo je: Lokalne nepogode zahvataju dijelove Srpske

3 h

0
crna kafa turska kafa vitamin B

Zdravlje

Čaša vode prije kafe: Navika koja vam može sačuvati zdravlje

3 h

0
Одређен притвор Тузлаку осумњиченом за покушај обљубе дјевојчице (14)

Hronika

Određen pritvor Tuzlaku osumnjičenom za pokušaj obljube djevojčice (14)

3 h

0

Više iz rubrike

Човјек држи у рукама лисице за хапшење.

Region

Rus uhapšen u Crnoj Gori: Napao policajce na graničnom prelazu

3 h

0
Призор након тешке саобраћајне несреће у Хрватској.

Region

Državljanin BiH učestvovao u teškoj saobraćajnoj nesreći: Cisterna se prevrnula nakon sudara

4 h

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Teška nesreća na auto-putu, jedna osoba poginula

6 h

0
киша невријеме падавине обилне

Region

Snažno nevrijeme u Zagrebu: Vozači stali nasred puta, izdato narandžasto upozorenje

6 h

0

  • Najnovije

19

58

Izdata upozorenja za više od 100 milion ljudi

19

52

Pronađen mrtav pripadnik MUP-a Srbije

19

47

Motorijada u Laktašima okupila veliki broj dvotačkaša

19

37

Otkazani treninzi Španije i Argentine pred finale, evo i zašto

19

25

Turisti preplavili Trebinje

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima