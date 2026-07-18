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Rus uhapšen u Crnoj Gori: Napao policajce na graničnom prelazu

Autor:

ATV redakcija
18.07.2026 16:50

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Човјек држи у рукама лисице за хапшење.
Foto: ATV

Iz Uprave policije Crne Gore saopšteno je da je juče uhapšen A.D.B. (26) iz Rusije zbog napada na dva policajca.

A.D.B. je, kako se sumnja, juče, 17.07.2026. godine, oko 16.30 časova, na Graničnom prelazu "Debeli brijeg", u prostorijama Stanice granične policije 1 Herceg Novi, fizički napao jednog policijskog službenika tako što mu je zadao udarac pesnicom u predjelu glave, a odmah potom i udarac objema rukama u predjelu grudi, navodi se u saopštenju.

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On je nakon toga, sumnja se, pokušao da se udalji iz policijskih prostorija, u čemu je spriječen od strane policijskog službenika kojeg je napao i još jednog policijskog službenika, kada je nastavio sa napadom na oba policijska službenika, pružajući im aktivan otpor i zadajući im udarce rukama i nogama u predjelu tijela, nakon čega je savladan, navodi se u saopštenju.

Oba policijska službenika su u događaju zadobila lake tjelesne povrede.

Osumnjičeni A.D.B. je danas, uz krivičnu prijavu, priveden državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Herceg Novom.

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Nakon saslušanja, nadležni tužilac je za njega donio rješenje o zadržavanju u policijskim prostorijama u trajanju do 72 časa, do privođenja sudiji za istragu Osnovnog suda u Herceg Novom.

(Kurir.rs)

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Crna Gora

hapšenje

Granični prelaz

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