Teška nesreća na auto-putu, jedna osoba poginula

Na auto-putu u Hrvatskoj dogodila se teška nesreća u kojoj je život izgubila jedna osoba.

Prema informacijama iz policije, nesreća se dogodila oko 9:10 sati na dionici auto-puta između 18. i 19. kilometra kod Desinca, u smjeru Zagreba.

U sudaru su učestvovala dva putnička automobila, a zbog nesreće je na toj dionici saobraćaj bio otežan, piše Dnevnik.hr.

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Na mjesto događaja izašle su nadležne službe, a policijski službenici obavili su uviđaj kako bi utvrdili sve okolnosti koje su dovele do tragedije.

Više informacija o uzrocima nesreće i identitetu stradale osobe bit će poznato nakon završetka policijske istrage.