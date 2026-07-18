Ronioci izvukli tijelo muškarca koji se utopio kod Bijeljine

Autor:ATV redakcija
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Iz rijeke Save u Bijeljini danas je izvučeno tijelo utopljenika, potvrđeno je Srni u Policijskoj upravi Bijeljina.
Tijelo muškarca iz vode su izvukli članovi Ronilačkog kluba "Panteri".
Policiji je juče u 15.20 časova prijavljeno da se jedna osoba utopila u Savi na lokaciji Savski sprud u mjestu Ostojićevo.
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