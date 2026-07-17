Drama u Prnjavoru: Dijete se gušilo u bazenu, hitno prevezeno na UKC

Pacijent mlađe životne dobi, koji se gušio na bazenima u Prnjavoru, primljen je danas na Univerzitetski klinički centar (UKC) Republike Srpske u Banjaluci i priključen je respirator.

Iz UKC-a Srni je rečeno da je pacijent nakon dijagnostike hospitalizovan na Odjeljenje intenzivne njege Klinike za dječije bolesti, i da su sve dalje prognoze preuranjene i neizvjesne.

Pacijent je na UKC primljen u 12.50 časova.