Dnevnica 100 KM, ali radnika nema: ''Ove godine je nenormalan rod''

Međutim, rekordna berba nije donijela samo zadovoljstvo, već i nove probleme. Na prvi pogled reklo bi se da su voćari konačno dočekali godinu kakvu su priželjkivali. Međutim, uz rekordne prinose stigli su i brojni izazovi: od nedostatka berača do usporenog otkupa.

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Voćnjaci širom Brčko distrikta ove godine prepuni su plodova. Sabir Šehić jedan je od proizvođača koji kažu da ovakav rod šljive ne pamte decenijama: „Ove godine je stvarno obilan rod, za mojih trideset godina nisam zapamtio da je ovako rodilo šljiva.“

Slična iskustva dijele i drugi proizvođači.

„Ove godine je nenormalan rod, toliko je rodilo da mi ne znamo sami, nije ovako dugo godina, ne znamo sami šta sa njima“, kaže Rašid Zukić.

Ipak, rekordna berba donijela je i stare probleme. Berača je sve manje, dok dnevnice i troškovi organizacije berbe iz godine u godinu rastu.

„Najveći je problem za radnu snagu, kad svaki čovjek u selu ima tu svoju šljivu, s druge strane dok odeš po njega skupa vožnja, ne možeš mu naći stanovanje. 100 maraka je kod nas dnevnica za berbu šljiva do 2-3 sata“, dodaje Zukić.

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Velike količine voća usporile su i otkup. Hladnjače se brzo pune, dok otkupljivači ističu da je potražnja na tržištu znatno slabija od ponude, zbog čega je teško osigurati plasman po zadovoljavajućim cijenama, piše Crna-Hronika.

„Sve smo kapacitete za sedam dana popunili, ne možemo da prodamo koliko imamo ponudu od samih proizvođača… Veoma je teška prodaja, veoma su niske cijene na tržištu, tako da imamo velike probleme i sa samom prodajom i s postizanjem dobrih cijena u prodaji“, naveo je Ibrahim Tursunović, otkupljivač.