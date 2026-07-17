Tragedija u Srbiji: Utopio se mladić (20)

Foto: Pexels/Senanur Ceylan

Na području Sjenice dogodila se velika tragedija kada je život izgubio mladić (20).

Prema informacijama, mladić se utopio, dok tačne okolnosti ovog tragičnog događaja za sada nisu poznate. Srbija Grad u Srbiji uveo vanrednu situaciju zbog afričke kuge svinja Na mjesto događaja izašle su nadležne službe, a u toku je utvrđivanje svih činjenica i okolnosti pod kojima je došlo do tragedije. Više informacija biće poznato nakon završetka istrage i zvaničnog saopštenja nadležnih organa. (Telegraf.rs)



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