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Tragedija u Srbiji: Utopio se mladić (20)

Autor:

ATV redakcija
17.07.2026 18:08

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Рука извире из боде док се особа дави у ријеци.
Foto: Pexels/Senanur Ceylan

Na području Sjenice dogodila se velika tragedija kada je život izgubio mladić (20).

Prema informacijama, mladić se utopio, dok tačne okolnosti ovog tragičnog događaja za sada nisu poznate.

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Na mjesto događaja izašle su nadležne službe, a u toku je utvrđivanje svih činjenica i okolnosti pod kojima je došlo do tragedije.

Više informacija biće poznato nakon završetka istrage i zvaničnog saopštenja nadležnih organa.

(Telegraf.rs)

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Utopio se mladić

Sjenica

tragedija

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