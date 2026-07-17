Tragedija u Srbiji: Utopio se mladić (20)

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Na području Sjenice dogodila se velika tragedija kada je život izgubio mladić (20).
Prema informacijama, mladić se utopio, dok tačne okolnosti ovog tragičnog događaja za sada nisu poznate.
Srbija
Grad u Srbiji uveo vanrednu situaciju zbog afričke kuge svinja
Na mjesto događaja izašle su nadležne službe, a u toku je utvrđivanje svih činjenica i okolnosti pod kojima je došlo do tragedije.
Više informacija biće poznato nakon završetka istrage i zvaničnog saopštenja nadležnih organa.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Hronika
3 h0
Hronika
3 h0
Hronika
4 h0
Hronika
5 h0
Najnovije
Trenutno na programu