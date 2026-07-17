U akciji SIPA uhapšen bjegunac od njemačkog pravosuđa

Bjegunac, koji ima državljanstvo Njemačke i Hrvatske, lociran je i uhapšen u Sarajevu.

”Postupajući po međunarodnoj potjernici izdatoj na zahtjev Interpola Vizbaden policijski službenici Operativno-istražnog tima FAST danas su u Sarajevu locirali i uhapsili muškarca koji je državljanin Njemačke i Hrvatske. Lice se potražuje radi krivičnog gonjenja u vezi sa krivičnim djelima neovlašten promet drogom za koje je propisana maksimalna kazna od 15 godina zatvora”, saopštila je SIPA.

Dodaju da će uhapšeni muškarac biti predat Sudu BiH na dalje postupanje.

”Prilikom realizacije navedenih aktivnosti ostvarena je saradnja sa Obavještajno-bezbjednosnom agencijom BiH i policijskim službenicima MUP-a livanjskog kantona”, navodi se u saopštenju.