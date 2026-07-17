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Uhapšeni zbog krađe kablova iz garaže UKC Republike Srpske, napravili štetu od 100.000 KM

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Ognjen Matavulj
17.07.2026 13:20

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Ухапшени због крађе каблова из гараже УКЦ Републике Српске, направили штету од 100.000 КМ

Banjalučka policija uhapsila je Vedrana G. (25) i Romana T. (20) iz Banjaluke zbog sumnje da su iz nedovršene garaže UKC Republike Srpske ukrali nadzornu kameru i naponske kablove, pričinivši štetu od oko 100.000 KM.

Kako saznajemo osumnjičeni su kablove palili, a potom prodali jednoj firmi. Međutim, ”zarada” koja su ostvarili je znatno niža od pričinjene štete koja je procijenjena na oko 100.000 KM.

Osumnjičeni za tešku krađu

U PU Banjaluka navode da su obojica osumnjičeni da su počinili krivično djelo teška krađa.

”Lica se sumnjiče da su u više navrata u Banjaluci, od aprila do jula ove godine, iz prostora javne garaže u izgradnji ukrali naponske kablove i nadzornu kameru, pričinivši štetu od oko 100.000 KM”, saopštila je PU Banjaluka.

Pronađena ukradena kamera

Dodaju da su operativnim radom policajci pronašli i oduzeli predmete koji se mogu dovesti u vezu sa ovom krađom. Nezvanično saznajemo da je pronađena ukradena nadzorna kamera, a otkiveno je gdje su osumnjičeni prodavali kablove.

”Sve mjere i radnje preduzimaju se pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, a nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta protiv lica V.G. i R.T. će biti dostavljen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu”, navodi se u saopštenju.

Inače, obojica osumnjičenih i ranije su dovođeni u vezu sa imovinskim deliktima.

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Tagovi :

krađa kablova

teška krađa

UKC Republike Srpske

garaža UKC RS

Banjaluka

uhapšeni

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