Potvrđena optužnica protiv Ellvisa Keljmendija zbog izazivanja opšte opasnosti

Optuženi se tereti da je 22. marta 2026. godine, oko 14:45 sati, vozeći automobil Folksvagen Golf 8 ulicom Nova Butmirska cesta na području Ilidže, kroz prozor ispalio 12 hitaca iz pištolja.

Na taj način je ugrozio živote putnika u automobilu, građana koji su se kretali ulicom, kao i osoba koje su u tom trenutku boravile u baštama ugostiteljskih objekata u jednom stambeno-poslovnom kompleksu, izazvavši pritom uznemirenost većeg broja građana.

Nadležna tužiteljica je predložila sudu saslušanje pet svjedoka, jednog vještaka i izvođenje oko 40 materijalnih dokaza, saopšteno je iz Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo.