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Potvrđena optužnica protiv Ellvisa Keljmendija zbog izazivanja opšte opasnosti

Autor:

ATV redakcija
17.07.2026 11:40

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Потврђена оптужница против Еллвиса Кељмендија због изазивања опште опасности

Opštinski sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu Tužilaštva KS protiv Ellvisa Keljmendija zbog krivičnog djela izazivanje opšte opasnosti.

Optuženi se tereti da je 22. marta 2026. godine, oko 14:45 sati, vozeći automobil Folksvagen Golf 8 ulicom Nova Butmirska cesta na području Ilidže, kroz prozor ispalio 12 hitaca iz pištolja.

Na taj način je ugrozio živote putnika u automobilu, građana koji su se kretali ulicom, kao i osoba koje su u tom trenutku boravile u baštama ugostiteljskih objekata u jednom stambeno-poslovnom kompleksu, izazvavši pritom uznemirenost većeg broja građana.

Nadležna tužiteljica je predložila sudu saslušanje pet svjedoka, jednog vještaka i izvođenje oko 40 materijalnih dokaza, saopšteno je iz Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo.

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Kantonalno tužilaštvo Sarajevo

Potvrđena optužnica

Policija

Ellvis Keljmendi

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