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Više od 200.000 ljudi umrlo usljed ekstremne vrućine u protekle 4 godine

Autor:

ATV redakcija
17.07.2026 11:57

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врућина топлотни талас фонтана вода
Foto: Pexel/ Zhonghao Hu

Više od 200.000 ljudi preminulo je od posljedica ekstremne vrućine u posljednje četiri godine u Evropi i Centralnoj Aziji, izjavio je za TASS Hans Henri Kluge, regionalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije /SZO/ za Evropu.

On je naglasio da to "nisu predviđanja" nego da se to "dešava sada".

Kluge je istakao da su podaci iz pet zemalja ovog ljeta pokazali da je registrovano 10.000 smrtnih slučajeva povezanih sa ekstremnom vrućinom.

Evropski region je jedan od šest koji pokriva SZO i sastoji se od 53 države u Evropi i Centralnoj Aziji, prenosi Srna

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Tagovi :

vrućina

preminuli

ekstremne vrućine

rekordne temperature

SZO

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