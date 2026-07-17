Logo

Hirurg iz Srpske predstavlja svoje radove u Bavarskoj

Autor:

ATV redakcija
17.07.2026 10:51

Komentari:

0
Хирург приједорске болнице "Др Младен Стојановић" Станко Баћо
Foto: Srna

Hirurg prijedorske bolnice "Dr Mladen Stojanović" Stanko Baćo iduće sedmice predstaviće svoja četiri rada na Kongresu hirurga Bavarske.

Riječ je o jednom usmenom predavanju uživo i o tri poster prezentacije.

"Predavanje je o prehabilitacionim tehnikama za operacije džinovskih kila, a poster prezentacije su uglavnom u vezi sa infekcijama trbušnog zida za tehnike velikih kila", rekao je Baćo Srni.

U ovoj godini on je svoje radove predstavljao u aprilu u Lajpcigu na 143. Kongresu njemačkih hirurga i u junu na 48. Kongresu Evropskog društva herniologa u Portu i 193. Kongresu hirurga Sjeverne Rajne i Vestfalije u Dortmundu.

Baćo međunarodne stručne skupove pohađa od 2018. kada je bio specijalizant, svoje radove predstavlja u međunarodnim stručnim časopisima od 2022. godine, a na međunarodnim skupovima od 2023. godine. Predavanja drži na njemačkom i engleskom jeziku.

Kongresu hirurga Bavarske održava se u Erlangenu od 22. do 24. jula, prenosi Srna

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Stanko Baćo

Bavarska

ljekari

Hirurg

Bolnica ”Dr Mladen Stojanović”

Komentari (0)

Više iz rubrike

Три свиње у тору.

Društvo

Afrička kuga svinja u Srpskoj: Vlasti uputile apel

2 h

1
Новац

Društvo

Opština u Srpskoj isplaćuje jednokratnu pomoć roditeljima prvačića

2 h

0
Стево Тајванац

Društvo

Stevo Tajvanac oduševio Trebinjce: Pjeva domaće hitove, voli kafanu, a svakodnevno uči nove riječi

2 h

0
Герт Ајрис

Društvo

Spojio motor, kožnu jaknu i opanke: Belgijanac kod Mire uči tradicionalni zanat

3 h

0

  • Najnovije

12

12

Ovo je najužasniji stih pjesme koja je zgrozila Balkan: Srbija traži zabranu, roditelji oprez!

12

01

Pranje novca u akciji ”Smagler”: Popovići prijavljeni zbog kupovine osam nekretnina vrijednih 481.000 KM

11

58

Lebron Džejms "blokirao" NBA ligu: Kako je biznis od 76 milijardi dolara stao zbog jednog čovjeka

11

57

Više od 200.000 ljudi umrlo usljed ekstremne vrućine u protekle 4 godine

11

54

Zaplijenjeno više od 700 dronova u gradovima domaćinima Mundijala

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima