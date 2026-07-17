Hirurg iz Srpske predstavlja svoje radove u Bavarskoj

Riječ je o jednom usmenom predavanju uživo i o tri poster prezentacije.

"Predavanje je o prehabilitacionim tehnikama za operacije džinovskih kila, a poster prezentacije su uglavnom u vezi sa infekcijama trbušnog zida za tehnike velikih kila", rekao je Baćo Srni.

U ovoj godini on je svoje radove predstavljao u aprilu u Lajpcigu na 143. Kongresu njemačkih hirurga i u junu na 48. Kongresu Evropskog društva herniologa u Portu i 193. Kongresu hirurga Sjeverne Rajne i Vestfalije u Dortmundu.

Baćo međunarodne stručne skupove pohađa od 2018. kada je bio specijalizant, svoje radove predstavlja u međunarodnim stručnim časopisima od 2022. godine, a na međunarodnim skupovima od 2023. godine. Predavanja drži na njemačkom i engleskom jeziku.

Kongresu hirurga Bavarske održava se u Erlangenu od 22. do 24. jula, prenosi Srna