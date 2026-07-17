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Stevo Tajvanac oduševio Trebinjce: Pjeva domaće hitove, voli kafanu, a svakodnevno uči nove riječi

Autor:

ATV redakcija
17.07.2026 09:38

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Стево Тајванац
Foto: ATV

Tajvanac u Trebinju pjeva domaće hitove, zvuči nevjerovatno, ali upravo takav ulični svirač posljednjih dana oduševljava Trebinjce i turiste, ali i našu ekipu.

Glavna je atrakcija ovih dana u Trebinju. Kada ga pitate ko je on, kaže da je "Bosanac i Trebićanac", a njegovo ime je Stiv Lin.

„Ja sam srećan, a da li si ti srećna?“ pitao je našu reporterku na šta mu je ona potvrdno odgovorila. Stil Li nije časio ni časa već je šaljivo uzvratio „Nemoj da zezaš, kakva slučajnost čovječe!“

Na pitanje koliko ima godina, našu ekipu je zamolio da pogodi, a onda ih je iznenadio odgovorom.

„Pogodite koliko imam godina.“

„Trideset.“

„O hvala ti puno sestro moja! Hvala ti, hvala ali ja imam više. Imam 39 godina“, kako Stil Li u šali kaže, on je sada stari čovjek.

Stevo Tajvanac, kako ga još zovu voli i kafanu, te su zbog toga na njegovom repertoaru kafanske pjesme.

„Učim svaki dan. Volim kafanu i zato učim i svaki dan učim nove riječi. Pjesma je teška kao život i treba mi mnogo vremena i vježbe“, rekao je Lin, te je poručio, kako kaže svima dobro poznati hit „Bolje biti pijan nego star“.

Trebinjci su oduševljeni Tajvancem Stivom te poručuju da je on dokaz da je Trebinje u stanju da zagrli cijeli svijet, a cijeli svijet sada može da zagrli i Trebinje.

Stevo Tajvanac je svirao i u bendu Dubioza Kolektiv te sa sobom nosi pozitivnu energiju, pravi odličnu zabavu i atmosferu.

Proputovao je gotovo cijeli Balkan, osvojili su ga ljudi, atmosfera i gostoprimstvo, sljedeća stanica mu je Herceg Novi, a do tada će pod platanima zabavljati Trebinjce i turiste poznatim domaćim hitovima.

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Stevo Tajvanac

Trebinje

Tajvanac pjeva domaće pjesme

Tajvan

Republika Srpska

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