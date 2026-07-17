Pranje novca u akciji ”Smagler”: Popovići prijavljeni zbog kupovine osam nekretnina vrijednih 481.000 KM

Uprava kriminalističke policije MUP-a Republike Srpske podnijela je izvještaj Tužilaštvu BiH protiv Danijela i Nataše Popović iz Doboja zbog pranja novca u okviru akcije ”Smagler”, u kojoj je uhapšeno 20 narko dilera.

Prema navodima iz izvještaja sumnja se da su Popovići novac od droge ”prali” kroz kupovinu osam nepokretnosti, vrijednih 481.474 maraka.

Znali da novac potiče iz kriminala

Iz MUP-a Srpske saopšteno je da se D.P. i N.P. sumnjiče da su od decembra 2019. do avgusta 2025. godine držali, koristili i raspolagali novcem za koji su znali da potiče iz kriminalne aktivnosti, odnosno izvršenja krivičnih djela organizovanog kriminala, neovlaštenog prometa opojnim drogama i neovlaštenog prometa oružjem.

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Bez zakonitih prihoda kupili imovinu vrijednu 481.000 KM

”Sa ciljem prikrivanja porijekla novca i imovinske koristi pribavljene izvršenjem krivičnih djela, navedena novčana sredstva upotrebili su za kupovinu osam nepokretnosti na području Grada Doboja u ukupnoj vrijednosti od 481.474,20 KM. Nepokretnosti su registrovane na N.P., iako isti nisu raspolagali zakonitim prihodima koji bi mogli opravdati sticanje navedene imovine, čime su protivpravno stečenu imovinsku korist prikrili i uključili u legalne imovinske tokove čime su počinili krivično djelo”, saopštio je MUP Srpske.

Imovina blokirana nakon finansijske istrage

Dodaju da je Okružni sud u Doboju u oktobru prošle godine na navedenim stanovima odredio privremene mjere obezbjeđenja zabrana otuđenja i opterećenja nepokretnosti ili stvarnih prava upisanih na nepokretnosti na osnovu finansijske istrage koju je sproveo UKP MUP-a Republike Srpske.

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”Podsjećamo, Uprava za organizovani i teški kriminalitet podnijela izvještaje o otkrivanju počinilaca krivičnog djela protiv više lica 22. avgusta 2025. godine u okviru operativne akcije `Smagler`”, navodi se u saopštenju.

Optuženo 20 osoba, šestorica već presuđena

Optužnicom u predmetu ”Smagler” obuhvaćeno je ukupno 20 osoba. Nakon sporazumnog priznanja krivice u već su osuđeni Milan Paravac na pet godina zatvora, njegov brat Nikola Paravac na četiri i po godine, Dušan Dušanić na četiri godine i pet mjeseci. Nemanja Jović (26), Srđan Makrić (33) zvani Mamula i Dušan Jaljilović (30) zvani Dule osuđeni na po tri godine.

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U optuženičkoj klupi su još i Dario Jekić zvani Jeka kome se, osim trgovine drogom, na teret stavljaju paljevine vozila, neovlašteno posjedovanje oružja, neovlašteno fotografisanje... Optuženi su još i Mihajlo Vuković, Aleksandar Miladinović, Damir Dejanović, Bojan Tutnjević, Nermin Bećirović, Mišo Kuprešak, Goran Lazić, Dušan Okilj, Miloš Pejić, Dejan Keser, Đorđe Jerinić, Nenad Kuprešak i Sanin Salihović.