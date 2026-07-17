Pranje novca u akciji ”Smagler”: Popovići prijavljeni zbog kupovine osam nekretnina vrijednih 481.000 KM

Autor:Ognjen Matavulj
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Uprava kriminalističke policije MUP-a Republike Srpske podnijela je izvještaj Tužilaštvu BiH protiv Danijela i Nataše Popović iz Doboja zbog pranja novca u okviru akcije ”Smagler”, u kojoj je uhapšeno 20 narko dilera.
Prema navodima iz izvještaja sumnja se da su Popovići novac od droge ”prali” kroz kupovinu osam nepokretnosti, vrijednih 481.474 maraka.
Iz MUP-a Srpske saopšteno je da se D.P. i N.P. sumnjiče da su od decembra 2019. do avgusta 2025. godine držali, koristili i raspolagali novcem za koji su znali da potiče iz kriminalne aktivnosti, odnosno izvršenja krivičnih djela organizovanog kriminala, neovlaštenog prometa opojnim drogama i neovlaštenog prometa oružjem.
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”Sa ciljem prikrivanja porijekla novca i imovinske koristi pribavljene izvršenjem krivičnih djela, navedena novčana sredstva upotrebili su za kupovinu osam nepokretnosti na području Grada Doboja u ukupnoj vrijednosti od 481.474,20 KM. Nepokretnosti su registrovane na N.P., iako isti nisu raspolagali zakonitim prihodima koji bi mogli opravdati sticanje navedene imovine, čime su protivpravno stečenu imovinsku korist prikrili i uključili u legalne imovinske tokove čime su počinili krivično djelo”, saopštio je MUP Srpske.
Dodaju da je Okružni sud u Doboju u oktobru prošle godine na navedenim stanovima odredio privremene mjere obezbjeđenja zabrana otuđenja i opterećenja nepokretnosti ili stvarnih prava upisanih na nepokretnosti na osnovu finansijske istrage koju je sproveo UKP MUP-a Republike Srpske.
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”Podsjećamo, Uprava za organizovani i teški kriminalitet podnijela izvještaje o otkrivanju počinilaca krivičnog djela protiv više lica 22. avgusta 2025. godine u okviru operativne akcije `Smagler`”, navodi se u saopštenju.
Optužnicom u predmetu ”Smagler” obuhvaćeno je ukupno 20 osoba. Nakon sporazumnog priznanja krivice u već su osuđeni Milan Paravac na pet godina zatvora, njegov brat Nikola Paravac na četiri i po godine, Dušan Dušanić na četiri godine i pet mjeseci. Nemanja Jović (26), Srđan Makrić (33) zvani Mamula i Dušan Jaljilović (30) zvani Dule osuđeni na po tri godine.
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U optuženičkoj klupi su još i Dario Jekić zvani Jeka kome se, osim trgovine drogom, na teret stavljaju paljevine vozila, neovlašteno posjedovanje oružja, neovlašteno fotografisanje... Optuženi su još i Mihajlo Vuković, Aleksandar Miladinović, Damir Dejanović, Bojan Tutnjević, Nermin Bećirović, Mišo Kuprešak, Goran Lazić, Dušan Okilj, Miloš Pejić, Dejan Keser, Đorđe Jerinić, Nenad Kuprešak i Sanin Salihović.
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