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Osumnjičeni za pokušaj obljube djevojčice (14) u Bijeljini predat Tužilaštvu

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Ognjen Matavulj
17.07.2026 11:16

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Осумњичени за покушај обљубе дјевојчице (14) у Бијељини предат Тужилаштву
Foto: MUP RS

Tuzlak Z.P. koji je uhapšen u akciji ”Karika” zbog vrbovanje djece za pornografiju sproveden je u Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini.

Njega će tokom dana ispitati dežurni tužilac koji će potom donijeti odluku o eventualnom prijedlogu za pritvor.

Osumnjičeni je uhapšen u Bijeljini nakon što je došao na sastanak sa 14-godišnjom djevojčicom, s namjerom obljube. Međutim na dogovorenom mjestu sačekali su ga i uhapsili inspektori Uprave kriminalističke policije MUP-a Republike Srpske.

Акција Карика

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Hapšenje u Bijeljini: Ugovorio obljubu 14-godišnjakinje, uhapšen na sastanku

”Z.P. se sumnjiči da je putem društvenih mreža vrbovao djecu, navodio djecu na izradu sadržaja dječije pornografije, odnosno tražio da se opisujući detaljno na koji način fotografišu intimne dijelove tijela, te upoznavao djecu sa pornografijom, šaljući im fotografije i video materijal pornografskog sadržaja, nakon čega je kroz komunikaciju, koristeći se društvenim mrežama i aplikacijama za komunikaciju, dogovorio sastanak sa djetetom radi vršenja obljube. Uhapšen je kada je došao na sastanak, a uzrast djeteta sa kojom je komunicirao je 14 godina”, saopštio je MUP Srpske.

Dodaju da se Z.P. na teret stavlja da je počinio krivična djela iskorištavanje kompjuterske mreže ili komunikacije drugim tehničkim sredstvima za izvršenje krivičnih djela seksualnog zlostavljanja ili iskorištavanja djeteta, iskorištavanje djece za pornografiju i upoznavanje djece sa pornografijom.

”U saradnji sa policijskim službenicima MUP-a Tuzlanskog kantona izvršeni su pretresi stambenih prostorija koje Z.P. koristi, pri čemu su pronađeni i oduzeti mobilni telefoni i drugi predmeti koji su korišteni za izvršenje krivičnih djela. Nakon kriminalističke obrade osumnjičeni će biti predat Okružnom javnom tužilaštvu u Bijeljini uz izvještaj o počinjenim krivičnim djelima”, navodi se u saopštenju MUP-a.

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Akcija Karika

uhapšen pedofil

Bijeljina

MUP Republike Srpske

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