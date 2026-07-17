Ovo je najužasniji stih pjesme koja je zgrozila Balkan: Srbija traži zabranu, roditelji oprez!

Mladi srpski izvođač, poznat pod umjetničkim imenom Faraon, uspio je da za samo dvije nedjelje podigne cijelu bivšu Jugoslaviju na noge. Njegova pjesma pod nazivom „Žig zvijeri“ širi se internetom kao prava pošast, ali umjesto muzičkog hita, postala je epicentar velikog skandala i zgražavanja.

Zbog stihova koji, kako poručuju brojni korisnici društvenih mreža širom regiona, aludiraju na seksualne odnose sa maloljetnicima i zloupotrebu, roditelji širom Balkana izražavaju zabrinutost, a komentari osude ne prestaju da se nižu.

Stihovi koji su izazvali najviše reakcija

Pjesma je objavljena na Jutjubu 30. juna i za kratko vrijeme prikupila je blizu 400.000 pregleda. Posebno su se izdvojili stihovi koje su brojni korisnici ocijenili kao neprimjerene i uznemirujuće:

Scena Roditelji, oprez! Ovo je trenutno najopasnija pjesma na Jutjubu, javnost zgrožena, traže zabranu!

„Nema ni 18, a hoće da se treska“

„Bogu se mole vjernice, a Faraonima maloljetnice.“

Pored ovih stihova, pjesma sadrži i eksplicitne seksualne aluzije, motive pokornosti i kažnjavanja, što je dodatno izazvalo negativne reakcije javnosti.

Brojne negativne reakcije na društvenim mrežama

Na društvenim mrežama pojavio se veliki broj kritika. Jedan od najdijeljenijih komentara glasi:

„Znaš da je loše kada se cijela bivša Jugoslavija ujedinila u komentarima da ga iznapušava.“

Pojedini korisnici smatraju da je sadržaj pjesme duboko neprimjeren, dok drugi pozivaju korisnike da prijave video Jutjubu kako bi platforma procijenila da li krši svoja pravila.

Zašto stručnjaci upozoravaju na ovakve sadržaje?

Stručnjaci za zaštitu djece i medijsku pismenost godinama upozoravaju da medijski sadržaji koji seksualizuju maloljetnike, normalizuju zloupotrebu moći ili romantizuju nasilne odnose mogu negativno uticati na razvoj mladih.

Takvi sadržaji mogu doprinijeti stvaranju iskrivljenih predstava o međuljudskim odnosima, pristanku, poštovanju i granicama, posebno kod djece i adolescenata koji još uvijek formiraju svoje stavove i vrijednosti.

Prijava Jutjubu

Korisnici mogu prijaviti video na Jutjubu ako smatraju da krši pravila platforme. Jutjub ima stroga Pravila zajednice koja zabranjuju sadržaj koji seksualno eksploatiše ili ugrožava djecu, kao i druge oblike štetnog sadržaja. Nakon prijave, tim platforme vrši pregled i, ukoliko utvrdi kršenje pravila, može ukloniti video.

Video se može prijaviti klikom na tri tačke u desnom uglu, a zatim izborom opcije „Report“ (Prijavi).

Prijava MUP-u

Svaku sumnju na seksualno iskorišćavanje ili zloupotrebu maloljetnih lica moguće je prijaviti nadležnim službama slanjem mejla na adrese:

prijavipedofiliju@mup.gov.rs

vtk@mup.gov.rs

(Telegraf)