Svjetska elita na premijeri dokumentarca o Đokoviću

Novak Đoković priredio je ekskluzivnu premijeru dugoočekivanog dokumentarnog filma "Novak Đoković –Wolf in the Winter", koja je održana u čuvenom Muzeju moderne umetnosti (MoMA) u Njujorku.

Mjesec dana prije zvaničnog izlaska filma na platformi Amazon Prime, srpski teniser okupio je brojna poznata imena iz svijeta sporta, mode i zabave.

Među zvanicama bili su legendarni bokser Majk Tajson, fudbalske ikone Zlatan Ibrahimović, Kafu i Roberto Karlos, kao i predsjednik FIFA Đani Infantino.

Premijeri su prisustvovali i teniske legende Džon Mekinro i Huan Martin del Potro, kapiten reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović, kao i dugogodišnja glavna urednica magazina Vog, Ana Vintur.

Novak i Mekinro

Dokumentarni film režirao je Džejson Hehir, autor nagrađivanog serijala "Last dance" o Majklu Džordanu, a svjetsku premijeru imaće 20. avgusta na platformi Amazon Prime.

Priča o putu do istorije

Film prati Đokovićev životni i sportski put – od djetinjstva provedenog u Srbiji tokom ratnih godina do osvajanja rekordne 24. grend slem titule, kojom je postao najtrofejniji teniser u istoriji muškog tenisa.

Nole i Ana Vintur

Kroz do sada neobjavljene snimke i iskrene razgovore sa članovima porodice, prijateljima i saradnicima, dokumentarac otkriva šta je pokretalo jednog od najvećih sportista današnjice i koliko su odricanja bila potrebna da bi stigao do vrha.

Druga strana Novaka

Jedna od glavnih tema filma jeste Đokovićeva specifična pozicija u teniskom svijetu.

Nole i Zlatan

Na najveću scenu stigao je u eri dominacije Rodžera Federera i Rafaela Nadala, narušivši jedno od najpoznatijih rivalstava u istoriji sporta.

Za razliku od svojih najvećih konkurenata, koji su često važili za oličenje elegancije i smirenosti, Novak je kroz karijeru pokazivao emocije bez zadrške, zbog čega je nerijetko bio na meti kritika publike, prenosi B92.

U trejleru dokumentarca srpski as otvoreno govori o unutrašnjim borbama koje ga prate i pored svih uspjeha.

"Ljudi misle da, kada postigneš toliko toga, treba da uživaš. Ja ne mogu da uživam. Ima dana kada mnogo sumnjam u sebe. Pitam se koliko dugo još želim ovo da radim i zašto sebe i svoju porodicu izlažem svemu iznova", kaže Đoković.

Novak i Infantino

U drugom dijelu trejlera otkriva ko mu je najveći kritičar.

"Najviše sumnjam ja u sebe. Više pokušavam da dokažem sebi da grešim nego bilo kome drugom".

O Novaku govore najveće legende tenisa

Pored samog Đokovića, u filmu govore i njegovi najveći rivali i neka od najznačajnijih imena svjetskog tenisa, među kojima su Rafael Nadal, Andre Agasi, Pit Sampras, Boris Beker i Džim Kurijer.

Njihova svjedočenja, zajedno sa pričama članova porodice i supruge Jelene Đoković, daju potpuniju sliku čovjeka koji je, uprkos brojnim usponima i padovima, uspio da ispiše istoriju svjetskog sporta.

"Tenis mi je dao mnogo, ali najveće bitke nikada nisu bile samo na terenu. Ovaj dokumentarac govori o trenucima koje ljudi nisu videli – o sumnjama, pritisku i žrtvama", poručio je Novak.

Reditelj Džejson Hehir istakao je da je tokom snimanja imao potpunu slobodu.

"Novak mi je omogućio neograničen pristup svom životu. Upoznao sam fascinantnog čovjeka, posvjećenog oca, supruga, ali i izuzetno tvrdoglavu i kompleksnu ličnost koja izaziva različite reakcije širom svijeta", rekao je Hehir.