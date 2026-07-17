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Poznato ko će biti novi direktor "Naftogasa"

Autor:

ATV redakcija
17.07.2026 13:05

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Познато ко ће бити нови директор "Нафтогаса"

Glavni službenik ukrajinskog "Naftogasa" za marketing Sergij Fedorenko biće imenovan za novog direktora te državne kompanije, saopštio je predsjednik Ukrajine Vladimir Zelenski.

On je nakon razgovora sa novim premijerom Ukrajine Segijem Koreckijem, koji je bivši direktor "Naftogasa", rekao da će Fedorenko imati "fiksni mandat" na čelu te kompanije.

Zelenski je ranije imenovao Koreckija za novog premijera Ukrajine, prenosi Srna.

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Tagovi :

Ukrajina

Nafta

Cijene goriva

Sergej Korecki

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