Minić posjetio preduzeće "Grafo Balkan" u Foči

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić posjetio je danas tekstilni pogon preduzeća "Grafo Balkan" u Industrijskoj zoni "Livade" u Foči.
Pogon firme "Grafo Balkan" otvoren je s ciljem proširenja proizvodnje tekstila i otvaranja novih radnih mjesta.
Šef proizvodnje u ovom preduzeću Stanimirka Petrović navela je da preduzeće ima 55 radnika, da se bave proizvodnjom htz i sportske opreme i da su uslovi rada dobri.
U pratnji premijera je i ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović.
Protokolom posjete predviđeno je da Minić danas prisustvuje i otvaranju muzičkog festivala "Ok fest" na Tjentištu, prenosi Srna
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