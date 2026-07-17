Minić posjetio preduzeće "Grafo Balkan" u Foči

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić posjetio je danas tekstilni pogon preduzeća "Grafo Balkan" u Industrijskoj zoni "Livade" u Foči.

Pogon firme "Grafo Balkan" otvoren je s ciljem proširenja proizvodnje tekstila i otvaranja novih radnih mjesta.

Šef proizvodnje u ovom preduzeću Stanimirka Petrović navela je da preduzeće ima 55 radnika, da se bave proizvodnjom htz i sportske opreme i da su uslovi rada dobri.

U pratnji premijera je i ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović.

Protokolom posjete predviđeno je da Minić danas prisustvuje i otvaranju muzičkog festivala "Ok fest" na Tjentištu, prenosi Srna