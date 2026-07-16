Novo međunarodno partnerstvo: Laktaši i kineski grad Jantai ozvaničili saradnju

Grad Laktaši i Grad Jantai iz Narodne Republike Kine danas su ozvaničili prijateljske odnose potpisivanjem Sporazuma o saradnji, čime je otvoreno novo poglavlje u međunarodnoj saradnji i razvoju grada Laktaši.

Svečana ceremonija potpisivanja Sporazuma održana je putem video linka 16. jula 2026. godine. Bratski odnosi dva grada uspostavljeni su na inicijativu i posredstvom Ambasade BiH u Kini.

Sporazum su potpisali gradonačelnik Laktaša Miroslav Bojić i gradonačelnik Jantaija Đang Mingkang, uz onlajn prisustvo Nj.E. Siniše Berjana, ambasadora BiH u Kini, kao i brojnih lokalnih zvaničnika oba grada.

Saradnja Laktaša i Jantaija započela je u maju prošle godine potpisivanjem Pisma namjere između dva gradonačelnika tokom Sajma saradnje Kine i zemalja Centralne i Istočne Evrope u kineskom gradu Ningbu. Današnjim svečanim činom ta saradnja je i zvanično formalizovana.

Sporazum predstavlja osnovu za buduću saradnju u više oblasti od zajedničkog interesa, sa posebnim akcentom na industriju i nove tehnologije, turizam, obrazovanje, kao i razmjenu mladih. Cilj je uspostavljanje direktnih kontakata između institucija, privrede, obrazovnih ustanova i drugih organizacija, kako bi se stvorile nove mogućnosti za investicije, razmjenu znanja i iskustava, te realizaciju zajedničkih projekata.

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Gradonačelnik Laktaša Miroslav Bojić istakao je da potpisivanje ovog sporazuma ima mnogo širi značaj od formalnog uspostavljanja partnerstva, prenosi portal Grad Laktaši.

"Vjerujem da je zadatak svake generacije da svom gradu otvori nova vrata i stvori nove prilike za budućnost. Uvjeren sam da su jedna takva vrata danas otvorena prema Narodnoj Republici Kini i Gradu Jantai. Pred nama je prilika da kroz saradnju stvorimo konkretne koristi za naše građane, privrednike i mlade ljude", poručio je Bojić.

Grad Jantai, sa oko 7,1 milion stanovnika, jedan je od najvećih gradova provincije Šandong i prostire se na površini od oko 14.000 km². Predstavlja važan industrijski, lučki, trgovinski i turistički centar istočne Kine. Jantai je prepoznat kao jedan od nosilaca visokokvalitetnog ekonomskog razvoja Kine. Njegova privreda počiva na snažnom proizvodnom sektoru, petrohemijskoj i automobilskoj industriji, visokim tehnologijama, pomorstvu i savremenoj poljoprivredi. Grad je ujedno i kolijevka kineske vinske industrije, poznat po proizvodnji vrhunskih vina i voća, posebno jabuka, po kojima je prepoznatljiv širom Kine.

Potpisivanjem sporazuma Laktaši nastavljaju da šire svoju mrežu međunarodnih partnerstava, sa ciljem privlačenja novih investicija, jačanja ekonomske saradnje i stvaranja uslova za održiv lokalni razvoj. Očekuje se da će već u narednom periodu biti definisane konkretne aktivnosti i projekti koji će doprinijeti realizaciji dogovorenih ciljeva i dodatno učvrstiti prijateljske odnose između dva grada.