Berkovići – Prvi Moto skup opravdao očekivanja organizatora

Autor:ATV redakcija
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U defileu je učestvovalo više od 250 motociklista, a sudeći po reakcijama ljubitelja dvotočkaša, može se reći da i ova mala lokalna zajednica osvaja mjesto na kalendaru moto dešavanja.
“Tokom cijelog dana vladala je odlična atmosfera, a utisci gostiju su izuzetno pozitivni”, rekli su u Moto klubu “Kastor” koji stoje iza prvog Moto partija na Berkovićima.
Pored moto klubova iz BiH, gosti su bili i bajkeri iz Srbije, Crne Gore i Hrvatske.
Za muzički program bila je zadužena grupa Rok Art, čijem koncertu je, prema tvrdnjama organizatora, prisustvovalo preko 500 posjetilaca.
Organizatori moto skupa na Berkovićima su grupa entuzijasta MK „Kastor“ koji upravo u julu puni godinu postojanja, prenosi Direkt Portal
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