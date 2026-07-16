Berkovići – Prvi Moto skup opravdao očekivanja organizatora

U defileu je učestvovalo više od 250 motociklista, a sudeći po reakcijama ljubitelja dvotočkaša, može se reći da i ova mala lokalna zajednica osvaja mjesto na kalendaru moto dešavanja.

“Tokom cijelog dana vladala je odlična atmosfera, a utisci gostiju su izuzetno pozitivni”, rekli su u Moto klubu “Kastor” koji stoje iza prvog Moto partija na Berkovićima.

Pored moto klubova iz BiH, gosti su bili i bajkeri iz Srbije, Crne Gore i Hrvatske.

Za muzički program bila je zadužena grupa Rok Art, čijem koncertu je, prema tvrdnjama organizatora, prisustvovalo preko 500 posjetilaca.

Organizatori moto skupa na Berkovićima su grupa entuzijasta MK „Kastor“ koji upravo u julu puni godinu postojanja, prenosi Direkt Portal