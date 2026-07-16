Čović: OHR mora nestati!

Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH i predsjednik HDZ-a Dragan Čović poručio je da je došlo vrijeme za odlazak OHR-a i ukidanje bonskih ovlašćenja, ali je naglasio i da domaći političari moraju preuzeti odgovornost.

Govoreći o tri sjednice PIK-a koje nisu dale rezultate, Čović je rekao da je to jedan od pokazatelja ambijenta oko BiH, te je ukazao na želje pojedinih zemalja ko bi trebao biti visoki predstavnik.

- Na kraju je došlo vrijeme da mi kažemo - evropski put i nekakav specijalni visoki predstavnik koji ima neka ovlašćenja u BiH, nema više svoje mjesto ovdje. Bolje da mi to kažemo nego da se ovi prijatelji iz PIK-a nadmudruju koliko im treba, da pokušaju nešto napraviti oko toga. Ja sam uvjeren, to smo komunicirali u posljednje vrijeme, da je došlo vrijeme da vrlo jasno definišemo i mandat te osobe koja će imati neki prelazni karakter, da definišemo ovlašćenja, koja ne mogu biti bonska, jer sva dosadašnja bonska ovlašćenja su napravila štetu BiH - navodi Čović, prenosi Kliks.

Govoreći o Kristijanu Šmitu, istakao je da nije ništa dobro uradio, te kako je izazvao štetu stalnim djelovanjima i, kako je to definisao lider HDZ-a, uvjeravanjima da on bolje razumije odnose u BiH od samih Hrvata.

- Zato sam i ovih dana rekao, to ponavljam već u zadnjih 10 godina, dao Bog da jednog dana neko dođe sa ovlašćenjima da poništi sve odluke visokog predstavnika. Niko drugi to ne može uraditi nego opet takva nekakva institucija i da se okrenemo sebi, da razumijemo da je BiH sastavljena od tri konstitutivna naroda i da moramo naći mjeru za ta tri konstitutivna naroda - naveo je Čović za RTV HB.

Čović smatra da ta "unutrašnja nadmudrivanja" nisu dobro donijela nikome.

- Ni najbrojnijem narodu kad je nama birao četiri puta člana Predsjedništva BiH, kad su umjesto nas pokušali birati predstavnike u Domu naroda, ali i mnoga druga nametnuta rješenja, sjetite se kako se to radilo od 2000. godine... Na kraju smo došli pred zid, da razumijemo da opet moramo sami, svaka čast prijateljima, ali mi imamo odgovornost za BiH - kaže on.

Pojasnio je kako sama riječ reformska agenda navodi na transformaciju.

- Da imamo ovlašćenja s visokim predstavnikom da umjesto nas donosi zakon o državnoj imovini, zakon o ovome, onome i iz svakog segmenta: kulture, sporta, obrazovanja, privrede, svagdje je uloga visokog predstavnika ključna. Pa kako ćete otvoriti vrata pregovaračkog procesa? Ili krenuti u neke nove reformske aktivnosti dok imate takvu instituciju? Ona mora nestati, ona se mora ugasiti, to je tako - naglasio je on.