Stižu nove aukcije: Od patika do "Rolexa" - šta sve prodaje UIO BiH?

Od auto-dijelova i garderobe do tehničke opreme i luksuznih ručnih satova dio zaplijenjene robe iz skladišta Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH biće ponuđen na javnoj prodaji 22. jula, kada će u Sarajevu biti održana prva od nekoliko najavljenih aukcija.

Riječ je o jednoj od redovnih aktivnosti, putem kojih se zaplijenjena roba nudi na prodaju zainteresovanim kupcima.

Prva u nizu najavljenih prodaja biće održana 22. jula u prostorijama Regionalnog centra UIO u Sarajevu. Prva javna aukcija zakazana je za 12 časova, druga za 12.30, dok će direktna prodaja početi u 13 časova.

Kupcima će biti ponuđen širok izbor robe, među kojom su automobilski dijelovi, poput radilice za BMW motor, svjećica i automobilskih guma, zatim odjeća i obuća, patike, šorcevi, haljine, kaiševi, pantalone i dukserice. Na prodaji će se naći i kućne potrepštine te ugostiteljski inventar, uključujući stolnjake, keramičke šolje, plehove i čokanje, kao i tehnička i kancelarijska oprema. Posebnu pažnju privlače ručni satovi švajcarskih proizvođača "Oris" i "Rolex".

Roba će biti prodavana isključivo u paketima, odnosno LOT-ovima, što znači da nije moguće kupovati pojedinačne artikle iz jednog paketa. Svi proizvodi prodaju se u zatečenom stanju, bez mogućnosti naknadne reklamacije.

Ekonomista i direktor Područne privredne komore Banjaluka i ekonomista Aleksandar Ljuboja rekao je za "Glas Srpske" da je riječ o redovnoj proceduri kojom nadležni organi raspolažu robom za koju nije dokazano vlasništvo ili njeno zakonito porijeklo.

- Kada se u odgovarajućem postupku utvrdi da roba nema urednu dokumentaciju ili da nije moguće dokazati njeno vlasništvo, nadležni organi imaju zakonsko pravo da je prodaju putem javnih aukcija. Na taj način ostvaruju se prihodi koji se uplaćuju u budžet, što predstavlja redovnu praksu - pojasnio je on.

Predsjednica Udruženja potrošača "ToPeer" iz Doboja Snežana Šešlija smatra da ovakve aukcije predstavljaju dobru priliku prvenstveno za manje trgovce i preduzetnike, ali ističe da krajnji potrošači od njih zasad nemaju značajniju korist.

- Za manje trgovce iz malih gradova ovo može biti dobra prilika da dođu do kvalitetne robe, naročito ako se ne radi o velikim količinama koje uglavnom kupuju veliki trgovački lanci. Bilo bi odlično i kada bi se odrazilo i na zahtjeve i potrebe potrošača jer nisam sigurna da cijene prate ono što bude na aukciji - rekla je Šešlija.

Dodala je da je među trgovcima u Doboju zainteresovanost za ovakve aukcije prilično mala, prije svega zbog nedovoljne informisanosti.

- Govorim o vlasnicima jedne ili dvije prodavnice u manjim gradovima, koji često ni ne znaju kada se aukcije organizuju. One se uglavnom održavaju u centrima ili se vrši preprodaja, pa informacije ne stignu do svih kojima bi mogle biti korisne - kazala je Šešlija.

Prema njenim riječima, bilo bi korisno da se ovakve prodaje više promovišu kroz lokalne medije i druge kanale informisanja kako bi što veći broj građana i privrednika imao priliku da sazna za njih i učestvuje.

UČEŠĆE

Pravo učešća u javnoj aukciji koju organizuje Regionalni centar Uprave za indirektno oporezivanje imaju pravna i fizička lica registrovana za obavljanje djelatnosti, uz obavezno prilaganje odgovarajuće dokumentacije. Učesnici su dužni da prije početka aukcije potvrde identitet, dok zaposleni u UIO BiH i članovi njihovih užih porodica nemaju pravo učešća. Za prijavu je potrebno uplatiti depozit u iznosu od deset odsto početne vrijednosti robe, koji se vraća svim učesnicima koji ne budu izabrani kao najpovoljniji ponuđači.