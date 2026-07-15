Savjet ministara: Za 110 projekata u prošloj godini utrošena 137,74 miliona KM

Za finansiranje 110 projekata u BiH iz Programa javnih investicija u prošloj godini utrošena su 137,74 miliona KM, navodi se u informaciji Ministarstva finansija i trezora koju je danas usvojio Savjet ministara.

To predstavlja 40,49 odsto od planirane realizacije u prošloj godini. Projekte, ukupne vrijednosti 1,272 milijarde sprovodi 31 institucija BiH uključena u Program javnih investicija/Razvojno-investicioni program institucija BiH 2025. - 2027. godine.

Realizacija sredstava iz inostranstva iznosila je 127,70 odsto, dok je realizacija sredstava planiranih iz domaćih izvora bila značajno niža, svega 10,87 odsto, saopšteno je iz Savjeta ministara.

Savjet ministara usvojio je i informaciju o raspodjeli i korištenju sredstava tekuće rezerve za prva tri mjeseca ove godine, u kojoj se navodi da je od planiranih 11.685.000 KM sredstava tekuće rezerve u tom periodu odobreno 1.221.500 KM, od čega je realizovano 425.073 KM.

U okviru preostalih 10.983.927 KM odlukom Savjeta ministara odobrena su 796.427 KM, a nisu realizovana u cijelosti u ovom periodu.

U okviru interventne tekuće rezerve članova Savjeta ministara, kolegijuma oba doma Parlamentarne skupštine i Predsjedništva BiH planirana su sredstava od 697.500 KM, a u ovom periodu pojedinačnim odlukama relizovana su u ukupnom iznosu 421.500 KM.

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Ministarstvo finansija i trezora u Savjetu ministara će ovu informaciju dostaviti Parlamentarnoj skupštini BiH.

Savjet ministara produžio je važenje Strategije unapređenja upravljanja javnim finansijama u institucijama BiH za period 2021 - 2025. godine do 31. decembra 2026, čime se obezbjeđuje kontinuitet strateškog okvira za transparentnije planiranje, trošenje i kontrolu budžetskih sredstava.

Ministarstvo finansija i trezora dužno je nastaviti koordinaciju aktivnosti na izradi novog strateškog okvira upravljanja javnim finansijama u BiH za period 2027- 2031. godine, u saradnji sa međunarodnim partnerima, s ciljem njegovog usvajanja do kraja 2026.

Iako je Savjet ministara krajem prošle godine imenovao radnu grupu za izradu ove strategije, aktivnosti nisu završene u postavljenom roku do kraja prvog kvartala 2026. godine.

ODLUKA O PRESTANKU KORIŠTENjA PRIHVATNOG CENTRA "BORIĆI"

Savjet ministara donio je danas u Sarajevu odluku o prestanku važenja odluke o određivanju privremenih prihvatnih centara za smještaj migranata, čime prestaje da se koristi prihvatni centar u Đačkom domu "Borići" u Bihaću.

Kapaciteti privremenog prihvatnog centra "Lipa", nakon smanjenja broja migranata, zadovoljavaju potrebe za njihov smještaj, zbog čega centar "Borići" od avgusta prošle godine nije u funkciji, saopšteno je iz Savjeta ministara.

Odluka, koja je donesena na prijedlog Ministarstva bezbjednosti u Savjetu ministara, stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u "Službenom glasniku BiH".

Savjet ministara usvojio je i informaciju Ministarstva bezbjednosti o usvajanju Četvrtog privremenog izvještaja o usklađenosti BiH sa preporukama Grupe država za borbu protiv korupcije /Greko/ u četvrtom krugu evaluacije.

U izvještaju, koji je Greko usvojio u junu na plenarnoj sjednici, navedeno je da nivo usklađenosti BiH sa preporukama više nije ocijenjen kao "globalno nezadovoljavajući", te da se na BiH više neće primjenjivati pravilo koje se odnosi na članice koje nisu postupile u skladu sa preporukama iz izvještaja o evaluaciji.

Prema izvještaju, BiH je u potpunosti sprovela šest od 15 preporuka, osam je djelimično sprovedeno, dok jedna preporuka nije realizovana.

Iz Savjeta ministara naveli su da se i dalje očekuje usklađivanje i primjena zakonodavstva o sukobu interesa na cijeloj teritoriji BiH, uspostavljanje jasnih mehanizama za objavljivanje imovinskih kartona i njihov efikasan nadzor, kao i donošenje pravila o postupanju državnih parlamentaraca prema trećim licima.

Izvještaj Greka biće dostavljen nadležnim institucijama i objavljen na internet stranici Ministarstva bezbjednosti.

PREGOVORI ZA RJEŠAVANjE PITANjA SOCIJALNOG OSIGURANjA SA HOLANDIJOM

Savjet ministara utvrdio je danas Prijedlog osnova za vođenje pregovora za zaključivanje konvencije o socijalnom osiguranju između BiH i Holandije, kojim će dvije zemlje prvi put urediti prava iz socijalnog osiguranja, što uključuje zdravstveno, penziono i invalidsko osiguranje, prenosi SRNA.

Prijedlog će biti dostavljen Predsjedništvu BiH, saopšteno je iz Savjeta ministara.

Savjet ministara donio je rješenje kojim je član Konkurencijskog savjeta BiH Vanja Malidžan imenovana za predsjednika Savjeta na godinu dana, počev od 26. jula.

Zakonom o konkurenciji definisano je da Savjet ministara svake godine, na prijedlog Konkurencijskog savjeta, imenuje predsjednika iz reda njegovih članova na period od godinu dana.

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Na prijedlog Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara donijeta je odluka o kriterijumima za imenovanje člana Savjeta za državnu pomoć BiH, kojeg imenuje Savjet ministara.

Odlukom su, osim opštih, definisani i posebni uslovi koje treba da ispunjava kandidat, koji mora ispunjavati i uslove propisane Zakonom o sprečavanju sukoba interesa u institucijama na nivou BiH, te da bude afirmisani stručnjak iz svog područja, ne smije biti krivično kažnjavan, odnosno protiv njega se ne smije voditi krivični postupak.

Ministarstvo spoljne trgovine i i ekonomskih odnosa dužno je da napravi tekst oglasa za izbor i imenovanje člana Savjeta u roku od 15 dana od dana objave ove odluke u "Službenom listu BiH" i "Službenom glasniku Brčko distrikta".

Savjet ministara donio je i rješenje o imenovanju komisije za sprovođenje konkursne procedure, koju čine tri predstavnika Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa i dva nezavisna eksperta.