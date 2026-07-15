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Argentina - Engleska: Ko je sudija i zašto bi Mesiju mogao donijeti sreću

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ATV redakcija
15.07.2026 17:30

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Судија Исмаил Елфат излази на терен током утакмице осмине финала Свјетског првенства у фудбалу између Бразила и Норвешке у Ист Радерфорду (Њу Џерзи), близу Њујорка, у недјељу, 5. јула 2026. године
Foto: AP Photo/Seth Wenig /Tanjug

Ismail Elfat ima nezavidan zadatak da sudi polufinalnu utakmicu Engleska - Argentina koja se igra večeras u 21 sat.

Rođen u Kazablanki, Maroko, Elfat predstavlja Sjedinjene Američke Države.

Na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu sudio je tri utakmice: Japan - Holandija (2:2), Španija - Urugvaj (1:0) i Brazil - Norveška (1:2).

U tim utakmicama pokazao je šest žutih i jedan crveni karton urugvajskom igraču Agustinu Kanobiju - jedan od najjasnijih crvenih kartona na turniru, prenosi ESPN.

Elfat je također bio četvrti sudija na finalnoj utakmici Svjetskog prvenstva u Kataru 2022. između Francuske i Argentine.

Pomoćne sudije večerašnje utakmice su Kori Parker i Kajl Etkins.

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Odabir Elfata mogla biti dobra vijest za Lionela Mesija koji je, zanimljivo, sudio neke velike utakmice u nedavnoj karijeri Argentinca.

Kao što je ranije spomenuto, Elfat je bio četvrti sudija kada je Mesi postigao dva gola u pobjedi Argentine nad Francuskom u finalu Svjetskog prvenstva 2022.

Bio je i sudija kada je Inter Majami osvojio Liga kup 2023. godine, prenosi Avaz.

Elfat je takođe bio sudija u tri meča u kojima su Mesi i ekipa pobijedili.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

Ismail Elfat

Svjetsko prvenstvo 2026

Mundijal 2026

Argentina

Engleska

Lionel Mesi

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