Argentina - Engleska: Ko je sudija i zašto bi Mesiju mogao donijeti sreću

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Ismail Elfat ima nezavidan zadatak da sudi polufinalnu utakmicu Engleska - Argentina koja se igra večeras u 21 sat.
Rođen u Kazablanki, Maroko, Elfat predstavlja Sjedinjene Američke Države.
Na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu sudio je tri utakmice: Japan - Holandija (2:2), Španija - Urugvaj (1:0) i Brazil - Norveška (1:2).
U tim utakmicama pokazao je šest žutih i jedan crveni karton urugvajskom igraču Agustinu Kanobiju - jedan od najjasnijih crvenih kartona na turniru, prenosi ESPN.
Elfat je također bio četvrti sudija na finalnoj utakmici Svjetskog prvenstva u Kataru 2022. između Francuske i Argentine.
Pomoćne sudije večerašnje utakmice su Kori Parker i Kajl Etkins.
Fudbal
UEFA kaznila Levski zbog meča u Banjaluci
Odabir Elfata mogla biti dobra vijest za Lionela Mesija koji je, zanimljivo, sudio neke velike utakmice u nedavnoj karijeri Argentinca.
Kao što je ranije spomenuto, Elfat je bio četvrti sudija kada je Mesi postigao dva gola u pobjedi Argentine nad Francuskom u finalu Svjetskog prvenstva 2022.
Bio je i sudija kada je Inter Majami osvojio Liga kup 2023. godine, prenosi Avaz.
Elfat je takođe bio sudija u tri meča u kojima su Mesi i ekipa pobijedili.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
18
11
18
09
18
02
17
54
17
44
Trenutno na programu