Kobna rutina: Otkriven razlog smrti bivšeg fudbalskog reprezentativca (44)

Rumunska javnost i svijet fudbala i dalje su u šoku nakon iznenadne smrti Gabrijela Gabija Murešana (44), bivšeg reprezentativca ove zemlje i trostrukog šampiona sa ekipom Kluža.

Nekoliko dana nakon tragedije, zvanično je otkriven uzrok njegove smrti koji je potvrdila zamjenica gradonačelnika opštine Apold, Angela Stan.

Kako prenose rumunski mediji, Murešan je preminuo usled srčanog udara koji je doživio tokom plivanja u jezeru.

Tragedija se dogodila prošle srijede, nakon što je Murešan, koji je od 2020. godine obavljao funkciju gradonačelnika mjesta Apold, otišao na saunu sa lokalnim sveštenikom. To je bila njihova uobičajena rutina – nakon saune bi uslijedilo kupanje u jezeru na izlazu iz sela Šaeš.

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Međutim, ovog puta fudbaler nije izašao iz vode. Prema svjedočenju sveštenika koji je bio prisutan, potraga za Murešanom trajala je tri sata prije nego što je njegovo tijelo izvučeno na obalu.

"Svako veče je išao u saunu, a potom na plivanje u jezero. Doživio je srčani udar i to je bio kraj. Cijela zajednica je u apsolutnom šoku, ovo je ogromna tragedija", izjavila je Angela Stan za portal Fanatik.ro.

Dodatne detalje donela je "Romania TV", navodeći da je obdukcija pokazala prisustvo srčanih problema kojih ni Murešan ni njegova porodica nisu bili svjesni. Upravo je ta skrivena mana, u kombinaciji sa naglom promjenom temperature (sauna-jezero), dovela do fatalnog infarkta i posljedičnog utapanja.

Gabi Murešan ostavio je dubok trag u rumunskom fudbalu. Bio je stub veznog reda zlatne generacije Kluža sa kojom je osvojio tri titule šampiona države, tri Kupa i dva Superkupa Rumunije. Za nacionalni tim svoje zemlje upisao je devet nastupa.

Nakon završetka sportske karijere, posvetio se lokalnoj politici i posljednjih šest godina uspešno je vodio opštinu Apold.

Murešan je sahranjen u nedelju, 12. jula, u mjestu kojem je služio kao gradonačelnik, uz prisustvo velikog broja prijatelja, bivših saigrača i neutešnih sugrađana, prenosi Telegraf.