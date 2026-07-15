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Kovačević: Istočno Sarajevo ponosno na svoju ulogu u stvaranju Srpske

Autor:

ATV redakcija
15.07.2026 17:02

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Српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине Радован Ковачевић
Foto: ATV/Branko Jović

Srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević poručio je da su pokušaji stvaranja podjela između Banjaluke i Istočnog Sarajeva neprihvatljivi.

Istakao je da građani Istočnog Sarajeva doživljavaju Banjaluku kao svoj glavni grad i da su ponosni i na institucije Republike Srpske u Banjaluci i na ulogu svog grada u njenom stvaranju.

Obraćajući se delegatu Nenadu Vukoviću koji je vodio polemiku o odnosima Istočnog Sarajeva i Banjaluke i podjelu između ta dva grada tokom rasprave o Prijedlogu zakona o Sudu BiH, Kovačević je naglasio da je sramota pokušavati da se kod stanovnika Istočnog Sarajeva stvara bilo kakva negativna emocija prema Banjaluci.

"Kolega Vukoviću, sram da vas bude što pokušavate da pravite podjelu između Pala i Banjaluke i što pokušavate da stvorite bilo kakvu negativnu emociju kod stanovnika Istočnog Sarajeva prema Banjaluci. Ja sam na Palama redovno, barem jednom mjesečno. U gradu Istočno Sarajevo sam stalno. Ljudi u Istočnom Sarajevu vole Banjaluku kao svoj glavni grad. Nemaju nikakve emocije da je njima nešto oteto", naglasio je Kovačević, prenosi RTRS.

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On je naveo da su stanovnici Istočnog Sarajeva ponosni na institucije Republike Srpske u Banjaluci – Palatu Republike, Vladu i Narodnu skupštinu, ali i na ulogu Istočnog Sarajeva u stvaranju Republike Srpske, te da traže da to bude prepoznato.

"Istočno Sarajevo je moje, jednako koliko je moja i Banjaluka. I to vam sigurno neće proći", poručio je Kovačević.

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Radovan Kovačević

Istočno Sarajevo

Banjaluka

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