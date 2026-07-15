Minić čestitao Draganu Krndiji: Poslije Beča odlučio da ulaže u svoju zemlju

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić čestitao je Draganu Krndiji, koji je odlučio da se poslije 35 godina vrati iz Beča u rodno Šipovo, kupi hotel i uloži velika sredstva u njegovo renoviranje, te najavio institucionalnu podršku daljem uređenju.

"Mislim da je ovo jedna od top destinacija koje sam obišao u Republici Srpskoj i danas sam rekao da ćemo prve aktivnosti Vlade kada su u pitanju seminari, kongresni turizam, ovd‌je organizovati", rekao je Minić novinarima nakon susreta sa Krndijom.

Minić je istakao da je ovo izuzetno svijetli primjer i obećao da će tu održati prvu sjednicu Lovačkog saveza Republike Srpske.

Ovo, kako je istakao premijer, zaslužuje pažnju ne samo Vlade nego svakog građanina, te je pozvao svakog ko ima vremena i put ga nanese da dođe i vidi ovu ljepotu.

On je dodao da su danas razgovarali o uređenju jednog dijela riječnog korita da bude u skladu sa ambijentom imajuću u vidu da je neposredno prije ušća.

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"Biće naš aplikant u smislu podrške turizmu redovnim mjerama, a naravno i posebnim vanrednim mjerama koje će doprinijeti da ovo bude mjesto kakvo i treba da bude", rekao je Minć.

Naglasio je bogatstvo Republike Srpske sa predivinim mjestima, te naveo kako samo u Šipovu trenutno boravi više od hiljadu turista, a tokom manifestacije "Dani Šipova" biće ih i pet, šest hiljada.

"Svi oni će promovisati ono što su vid‌jeli u Republici Srpskoj, a Vlada će podržati sve ove projekte i biti zahvalna za hrabrost i patriotizam da se poslije nekoliko decenija provedenih u inostranstvu odlučite da ušteđevinu uložite u svoju otadžbinu", rekao je Minić.

Vlasnik hotela Dragan Krndija rekao je da je povratnik iz Beča gd‌je je radio 35 godina, te se sa suprugom vratio u rodno Šipovo, gd‌je su kupili hotel u lošem stanju i renovirali ga.

Pojasnio je da se hotel nalazi na ušću rijeka Plive i Janj, te da ima u planu da radi bazene, sportske terene, još jedan manji zoološki vrt, teretanu na otvorenom.

Naveo je da je kapacitet hotela 50 soba plus 12 apartmana, te da može da primi oko 150 gostiju, zapošljava 17 radnika, a planira, kaže, bar još toliko.

"Ovd‌je za male pare možete da se dobro provedete. Ovo je prelijep grad sa puno mogućnosti za sve", rekao je Krndija.

Pozvao je ljude koji su u dijaspori da se vrate u svoj rodni grad jer i ovd‌je, kako je pojasnio, ima posla, može lijepo da se živi, a ko hoće da radi može baš da zaradi.

(SRNA)