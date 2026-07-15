Logo

Tramp: Putin spreman na kraj operacije u Ukrajini

Autor:

ATV redakcija
15.07.2026 17:09

Komentari:

0
Трамп: Путин спреман на крај операције у Украјини
Foto: Tanjug / AP / Alex Brandon

Predsjednik SAD Donald Tramp ocijenio je da je predsjednik Rusije Vladimir Putin spreman da uskoro postigne sporazum o okončanju sukoba u Ukrajini.

"Mislim da je on spreman da uskoro postigne sporazum", rekao je Tramp za "Foks njuz".

Петер Сијарто-16032026

Svijet

Sijarto podnio ostavku na mjesto poslanika

Tramp je izrazio uvjerenje da će se ukrajinski sukob završiti prije isteka njegovog predsjedničkog mandata.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Donald Tramp

Vladimir Putin

Ukrajina

Vojna akcija - Rusija - Ukrajina - 2022

Amerika

Komentari (0)

Više iz rubrike

Метеоролошка служба упозорила: Екстремни временски услови постају стална појава

Svijet

Meteorološka služba upozorila: Ekstremni vremenski uslovi postaju stalna pojava

1 h

0
Петер Сијарто

Svijet

Sijarto podnio ostavku na mjesto poslanika

1 h

0
Пожар у згради уизградњи у Бриселу.

Svijet

Među stradalima u zaglavljenom liftu i jedan Balkanac

1 h

0
Полицајац у Њемачкој прича на телефон.

Svijet

Detalji teškog ubistva u Njemačkoj: Hrvat presudio svojoj ženi nasred ulice

2 h

0

  • Najnovije

18

11

Muškarac pucao na policajce, pa uslijedio krvavi obračun: Haos ispred supremarketa

18

09

Stiže novi talas poskupljenja: El Ninjo ponovo diže cijene

18

02

Ljekari mu rekli da ima još nekoliko mjeseci života, on živio još 40 godina: ''Pomoglo je vino''

17

54

Zaharova: Zapadne zemlje žele kontrolu nad prirodnim resursima Ukrajine

17

44

Vozio sa 3,30 promila: Uhapšen državljanin BiH

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima