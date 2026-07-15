Tramp: Putin spreman na kraj operacije u Ukrajini

Predsjednik SAD Donald Tramp ocijenio je da je predsjednik Rusije Vladimir Putin spreman da uskoro postigne sporazum o okončanju sukoba u Ukrajini.

"Mislim da je on spreman da uskoro postigne sporazum", rekao je Tramp za "Foks njuz".

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Tramp je izrazio uvjerenje da će se ukrajinski sukob završiti prije isteka njegovog predsjedničkog mandata.