Tramp: Putin spreman na kraj operacije u Ukrajini

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Predsjednik SAD Donald Tramp ocijenio je da je predsjednik Rusije Vladimir Putin spreman da uskoro postigne sporazum o okončanju sukoba u Ukrajini.
"Mislim da je on spreman da uskoro postigne sporazum", rekao je Tramp za "Foks njuz".
Svijet
Sijarto podnio ostavku na mjesto poslanika
Tramp je izrazio uvjerenje da će se ukrajinski sukob završiti prije isteka njegovog predsjedničkog mandata.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Svijet
1 h0
Svijet
1 h0
Svijet
1 h0
Svijet
2 h0
Najnovije
18
11
18
09
18
02
17
54
17
44
Trenutno na programu