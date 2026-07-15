Detalji teškog ubistva u Njemačkoj: Hrvat presudio svojoj ženi nasred ulice

Muškarac koji je u centru Kelkhajma ubio svoju suprugu je hrvatski državljanin, navode mediji.

Kako su javili njemački mediji, krvavi zločin se dogodio u utorak uveče oko 21 čas, u blizini pijace u Frankfurtskoj ulici u Kelkhajmu, gradu u okrugu Majn-Taunus kod Frankfurta.

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Prema navodima policije, muškarac je napao svoju suprugu i nanio joj povredu oštrim predmetom, od koje je ona preminula na licu mjesta. Svjedoci su savladali napadača i zadržali ga do dolaska policije, nakon čega su ga policijski službenici uhapsili.

Kako su saopštili Policijska uprava Zapadni Hesen i Tužilaštvo u Frankfurtu, suprug je prilikom hapšenja zadobio povrede.

Policija za sada navodi samo o napadu oštrim predmetom, ne potvrđujući navode nemačkih medija da je korišćena mačeta.

Ipak, kako za Telegraf.rs navode ljudi iz Srbije koji žive u Kelkhajmu, napadač je državljanin Hrvatske koji takođe živi i radi u tom mjestu. Oni navode i da je oružje kojim je ubio ženu definitivno mačeta.

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"Žena je toliko puta zvala policiju zbog porodičnog nasilja... Oni bi ga izbacili iz stana na nekoliko sati, dok se ne 'ohladi'. Žena je inače spavala u sobi koju je zaključavala. Ovdje ima i jedna kafana u kojoj se okupljaju svi Balkanci, a u koju je on dolazio svakog dana. Posljednjih mjeseci je tu pričao da će ona ili biti s njim ili će je ubiti, a on će u zatvor", kažu ljudi iz Kelkhajma.

Oni dodaju da je nesrećna žena svojevremeno otišla od njega, ali mu se prije šest mjeseci vratila.

"Posjekao ju je mačetom nekoliko puta. Nije joj bilo spasa, umrla je na licu mjesta. Prolaznici koji su se našli tu su ga savladali pošto je htio da pobjegne, ali su uspjeli da ga zadrže dok nije došla policija. Kelkhajm je bio blokiran do jutros, dobrim dijelom grada nije moglo da se prođe", kažu oni.

Kako su dodali, ćerka nesrećne žene je u osmom mjesecu trudnoće sa trećim djetetom. Od šoka je završila u bolnici.

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Svjedok: "Trčao sam da sačuvam život"

Jedan očevidac rekao je da je bio udaljen svega oko pet metara od napada. On je napadača opisao kao muškarca koji je djelovao pijano i koji je bio naoružan mačetom.

"Trčao sam da sačuvam život", rekao je svjedok.

Prema njegovim riječima, žena je pokušala da pobjegne u istom pravcu, a zatim se, kako je čuo i pretpostavio, srušila. Svjedok, koji je želio da bude predstavljen samo imenom Peter, rekao je da je vidio jedan ubod, nakon čega je napad prestao.

Motiv zločina za sada nije poznat. Policija vodi istragu zbog ubistva, a osumnjičeni bi tokom dana trebalo da bude izveden pred sudiju za određivanje pritvora, saopštilo je Tužilaštvo u Frankfurtu.

Psihološka pomoć za svjedoke

Policija je navela da su u toku opsežne istražne radnje i prikupljanje tragova. Pošto se zločin dogodio na ulici, bilo je mnogo svjedoka.

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"Tamo ima različitih lokala, pa je samim tim bilo i mnogo ljudi", rekao je portparol policije.

Dodao je da takav događaj predstavlja veliki psihički teret za ljude koji su mu prisustvovali.

Na mjestu zločina svjedocima su pomoć pružali duhovnici i osobe zadužene za kriznu podršku.