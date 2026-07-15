Stroge mjere bezbjednosti u Atlanti pred utakmicu između Engleske i Argentine

Prema pisanju medija, održane su konsultacije između Fife, Federalnog istražnog biroa i lokalnih policijskih snaga, usljed zabrinutosti da bi dugogodišnje rivalstvo, koje seže dalje od fudbala, moglo da poveća rizik od sukoba navijača.

Policija Atlante saopštila je da je pojačala prisustvo policijskih snaga u cijelom gradu, najviše u blizini stadiona "Mercedes-Benc", hotela u kojima su smještene nacionalne selekcije i popularnih mjesta na kojima se okupljaju navijači, prenosi "Raša tudej".

Zvaničnici su obezbijedili odvojene ulaze na stadion, kao i označene navijačke zone za navijače obje reprezentacije.

Rivalstvo između Engleske i Argentine ide dalje od fudbala, prije svega zbog tenzija koje je pojačao Folklandski rat 1982. godine, kada su se dvije zemlje sukobile zbog ostrva u južnom dijelu Atlantika.

Kada se radi o fudbalu, Englezi nikada nisu oprostili Argentincima poraz u finalu Svjetskog prvenstva u Argentini 1986. godine, kada je čuveni Dijego Armando Maradona postigao dva gola, od kojih je jedan postignut rukom.

Maradona je kasnije rekao da je gol postignut "malo glavom Maradone, a malo Božijom rukom", zbog čega je taj pogodak i danas poznat pod nazivom "Božija ruka".

Utakmica polufinala počeće u 21.00 časova po srednjoevropskom vremenu, prenosi Srna