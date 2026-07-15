Logo
Large banner

Laminova najslađa publika: Mali Kejn krade pažnju na Svjetskom prvenstvu

Autor:

ATV redakcija
15.07.2026 09:54

Komentari:

0
Брат Ламина Јамала
Foto: Društvene Mreže

Mlađi brat španskog reprezentativca Lamina Jamala pobrao je sve simpatije na Svjetskom prvenstvu, kada se pojavio na velikom TV ekranu.

Mladi Španac još jednom je izašao kao uspješniji, pošto je sa reprezentacijom eliminisao Francusku i izborio novo veliko finale. Time je nastavljena nevjerovatna serija u duelima dva igrača koji bi u narednoj deceniji mogli da obilježe fudbalsku scenu.

Međutim, ono što je publiku širom svijeta osvojilo je njegov odnos sa mlađom braćom, a o kome je često govorio u svojim govorima.

Jamal ima mlađeg brata i sestru. Brata Kejna (Keyne), koji je rođen 2022. godine. Često se pojavljuje uz Lamina na utakmicama i postao je poznat navijačima zbog svojih reakcija tokom mečeva Španije, kao što je to bio slučaj i sad.

Takođe, Jamal ima i mlađu polusestru Baru (Baraa) o kojoj se u javnosti zna vrlo malo jer porodica čuva njenu privatnost.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Lamin Jamal

Kejn

Španija

Svjetsko prvenstvo 2026

Mundijal 2026

Fudbal utakmica

video snimak

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Француски фудбалер Килијан Мбапе реагује током полуфиналне утакмице Свјетског првенства у фудбалу против Шпаније у Арлингтону, Тексас, близу Даласа, у уторак, 14. јула 2026. године.

Fudbal

Embapeova "noćna mora" - Lamin Jamal

2 h

0
Шпанац Педро Поро (12) слави након полуфиналне утакмице Свјетског првенства у фудбалу између Француске и Шпаније у Арлингтону, Тексас, близу Даласа, у уторак, 14. јула 2026.

Fudbal

Tihi junak Španije! Prije sedam dana bio bez gola, a onda dva puta pogodio i odveo "Furiju" u finale

2 h

0
Шпанија-Француска

Fudbal

Pogledajte golove kojima je Španija izbacila Francusku

11 h

0
Француска - Шпанија

Fudbal

Au Revoir rekoše Španci: Furija u finalu Mundijala

11 h

0

Više iz rubrike

Француски фудбалер Килијан Мбапе реагује током полуфиналне утакмице Свјетског првенства у фудбалу против Шпаније у Арлингтону, Тексас, близу Даласа, у уторак, 14. јула 2026. године.

Fudbal

Embapeova "noćna mora" - Lamin Jamal

2 h

0
Шпанац Педро Поро (12) слави након полуфиналне утакмице Свјетског првенства у фудбалу између Француске и Шпаније у Арлингтону, Тексас, близу Даласа, у уторак, 14. јула 2026.

Fudbal

Tihi junak Španije! Prije sedam dana bio bez gola, a onda dva puta pogodio i odveo "Furiju" u finale

2 h

0
Шпанија-Француска

Fudbal

Pogledajte golove kojima je Španija izbacila Francusku

11 h

0
Винко Маринковић, тренер ФК Борца

Fudbal

Vinko Marinović: Prvi pogodak odlučio utakmicu

11 h

0
Small banner

  • Najnovije

10

49

Inspektorat Srpske: Za šest mjeseci poginula dva građevinca, a 15 teže povrijeđeno

10

40

Izuzetno rijedak slučaj: Zmija u zoološkom vrtu dobila 12 mladunaca bez mužjaka

10

37

Ministarstvo finansija Srpske: Počela isplata 58 miliona KM

10

30

Košarkaš Lazar Mutić za ATV o povratku u najjaču evropsku ligu: Ostvario sam dječački san

10

29

Od 21 do 6 časova: Makarska ograničila prodaju alkohola noću

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Medium banner