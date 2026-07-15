Laminova najslađa publika: Mali Kejn krade pažnju na Svjetskom prvenstvu

Mlađi brat španskog reprezentativca Lamina Jamala pobrao je sve simpatije na Svjetskom prvenstvu, kada se pojavio na velikom TV ekranu.

Mladi Španac još jednom je izašao kao uspješniji, pošto je sa reprezentacijom eliminisao Francusku i izborio novo veliko finale. Time je nastavljena nevjerovatna serija u duelima dva igrača koji bi u narednoj deceniji mogli da obilježe fudbalsku scenu.

Međutim, ono što je publiku širom svijeta osvojilo je njegov odnos sa mlađom braćom, a o kome je često govorio u svojim govorima.

Jamal ima mlađeg brata i sestru. Brata Kejna (Keyne), koji je rođen 2022. godine. Često se pojavljuje uz Lamina na utakmicama i postao je poznat navijačima zbog svojih reakcija tokom mečeva Španije, kao što je to bio slučaj i sad.

Momento em que o Lamine Yamal viu seu irmãozinho no telão.



Muleque ta vivendo HAHAHA pic.twitter.com/n2hSFVLjax — The Fisherman | 🥩🇨🇱 (@Thefishermanm) July 14, 2026

Takođe, Jamal ima i mlađu polusestru Baru (Baraa) o kojoj se u javnosti zna vrlo malo jer porodica čuva njenu privatnost.