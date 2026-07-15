Ministarstvo finansija Srpske: Počela isplata 58 miliona KM

Autor:ATV redakcija
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Danas će biti isplaćene naknade za mjesec juni korisnicima boračko-invalidske zaštite i korisnicima naknada iz oblasti socijalnih davanja, saopšteno je iz Ministarstva finansija Republike Srpske.
"Ministarstvo finansija Republike Srpske obezbijedilo je u Budžetu 58 miliona KM za isplatu mjesečnih naknada korisnicima boračko-invalidske zaštite i korisnicima naknada iz oblasti socijalnih davanja. Danas će biti isplaćene naknade za mjesec juni korisnicima mjesečnog boračkog dodatka i korisnicima prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite", navode iz Ministarstva.
Takođe, danas će biti isplaćena i naknada korisnicima socijalnih davanja, kao i naknade kategorijama višečlanih porodica koje ispunjavaju uslove po osnovu Zakona o podršci nezaposlenim roditeljima četvoro i više djece.
Iz Budžeta Republike Srpske danas će na račune opština i gradova biti isplaćena i sredstva potrebna za isplatu korisnicima prava na tuđu njegu i pomoć u Republici Srpskoj koju lokalne zajednice izmiruju prema krajnjim korisnicima.
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